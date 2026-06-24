Mưa dông làm một nhân viên UBND phường ở Lâm Đồng bị thương

Tóm tắt

VOV.VN - Chiều 22/6, trên địa bàn phường Hàm Thắng và phường Bình Thuận (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đã xảy ra mưa kèm theo dông lốc gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản của người dân và trụ sở phường Hàm Thắng.

