中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

Thứ Hai, 08:27, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 2 ngày qua, mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5,3 tỷ đồng.

Tại xã Thượng Bằng La, mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ làm hư hỏng nhà cửa, khiến 2 người bị thương gồm ông Hoàng Đình Tình (62 tuổi, thôn Hán) và bà Hoàng Thị Thục (60 tuổi, thôn Thiên Bữu) đều bị gãy tay.

Dông lốc cũng làm hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung tại các thôn như: Hán, Thắm, Muỗng, Vằm, Nông Trường, Cướm. Thiên tai cũng làm khoảng 150 ha cây trồng như lúa, ngô, ớt, chuối tại xã Thường Bằng La bị ảnh hưởng, một số vật nuôi bị chết.

Về cơ sở hạ tầng, lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn một dãy phòng học của Trường Tiểu học và THCS Thượng Bằng La; làm gãy đổ hơn 60 cột điện dân sinh; sập đổ nhà vòm đa năng và tốc mái một số phòng làm việc tại trụ sở UBND xã. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, đêm 21/3, mưa giông kèm lốc xoáy mạnh cũng gây thiệt hại tại xã Bản Lầu và xã Cao Sơn (thuộc huyện Mường Khương cũ). Tại xã Bản Lầu, lốc xoáy làm tốc mái 15 ngôi nhà và một điểm trường, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu. Tại xã Cao Sơn, 5 hộ dân ở thôn Sà San bị hư hỏng nhà cửa.

Gió lớn cũng làm gãy đổ cây xanh vào đường dây điện, gây hư hỏng 7 vị trí cột điện hạ thế, làm gián đoạn cung cấp điện tại khu vực trạm biến áp Đồn 247 và Bản Lầu 5, ảnh hưởng 286 khách hàng. Đến hơn 16 giờ ngày 22/3, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 285 khách hàng, còn 1 trường hợp chưa đảm bảo điều kiện an toàn do nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và kiểm tra, thống kê thiệt hại. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng và ngành điện đã phối hợp giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, gia cố mái, đảm bảo an toàn điện, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Hình ảnh một số thiệt hại tại xã Thượng Bằng La:

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục