Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

Tại xã Thượng Bằng La, mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ làm hư hỏng nhà cửa, khiến 2 người bị thương gồm ông Hoàng Đình Tình (62 tuổi, thôn Hán) và bà Hoàng Thị Thục (60 tuổi, thôn Thiên Bữu) đều bị gãy tay.

Dông lốc cũng làm hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung tại các thôn như: Hán, Thắm, Muỗng, Vằm, Nông Trường, Cướm. Thiên tai cũng làm khoảng 150 ha cây trồng như lúa, ngô, ớt, chuối tại xã Thường Bằng La bị ảnh hưởng, một số vật nuôi bị chết.

Về cơ sở hạ tầng, lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn một dãy phòng học của Trường Tiểu học và THCS Thượng Bằng La; làm gãy đổ hơn 60 cột điện dân sinh; sập đổ nhà vòm đa năng và tốc mái một số phòng làm việc tại trụ sở UBND xã. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, đêm 21/3, mưa giông kèm lốc xoáy mạnh cũng gây thiệt hại tại xã Bản Lầu và xã Cao Sơn (thuộc huyện Mường Khương cũ). Tại xã Bản Lầu, lốc xoáy làm tốc mái 15 ngôi nhà và một điểm trường, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu. Tại xã Cao Sơn, 5 hộ dân ở thôn Sà San bị hư hỏng nhà cửa.

Gió lớn cũng làm gãy đổ cây xanh vào đường dây điện, gây hư hỏng 7 vị trí cột điện hạ thế, làm gián đoạn cung cấp điện tại khu vực trạm biến áp Đồn 247 và Bản Lầu 5, ảnh hưởng 286 khách hàng. Đến hơn 16 giờ ngày 22/3, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 285 khách hàng, còn 1 trường hợp chưa đảm bảo điều kiện an toàn do nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và kiểm tra, thống kê thiệt hại. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng và ngành điện đã phối hợp giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, gia cố mái, đảm bảo an toàn điện, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Hình ảnh một số thiệt hại tại xã Thượng Bằng La:

Ngành điện Lào Cai khắc phục sự cố sau thiên tai