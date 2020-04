Mưa giông gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng

Tại tỉnh Bắc Kạn, giông lốc khiến gần 30 ngôi nhà tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn và Pác Nặm bị tốc mái, hư hỏng, một số hộ dân phải sơ tán do lo ngại nhà sập. Mưa to với lượng mưa gần 100 mm kèm gió mạnh cũng khiến nhiều cây to bị gãy đổ; một số ngầm, đập tràn xảy ra lũ quét gây ách tắc giao thông.

Tại Cao Bằng, mưa giông cũng xuất hiện ở hầu hết các huyện, thành phố. Riêng tại 2 xã Vũ Nông, Ca Thành của huyện Nguyên Bình xuất hiện mưa đá khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại. Ngay trong đêm qua, một số hộ dân đã phải di chuyển đến nơi an toàn.

Mưa đá tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Ngay sáng nay, các địa phương đã khẩn chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê tình hình thiệt hại và ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nhiều khu vực tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn tiếp tục có mưa giông đến ngày mai, người dân cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra./.