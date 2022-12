Mưa lớn, 2 hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế điều tiết nước về hạ du

Sáng nay 5/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lệnh điều tiết 2 hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mưa lớn kéo dài.

Tại Thừa Thiên Huế những ngày qua có mưa, mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Dự báo từ ngày 5/12 đến hết ngày 6/12, mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 220mm. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu vận hành điều tiết hồ thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 200-500m3/s; Điều tiết vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 8 giờ sáng nay.

Các hồ thủy điện trên địa bàn Thừa Thiên Huế điều tiết nước về hạ du.

Đối với Thủy điện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành điều tiết hồ chứa thủy điện này qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng 500-800m3/s. Thời gian điều tiết tăng dần từ 7 giờ sáng nay. Lực lượng chức năng yêu cầu thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông. Đồng thời yêu cầu các địa phương tại vùng hạ du không hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá…

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 5/12-6/12, khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo 80-170mm, có nơi trên 220mm. Từ hôm nay (5/12), chính quyền địa phương cấm tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Về phía Ban Chỉ huy cũng đã có lệnh vận hành, điều tiết các hồ chứa để đưa mực nước về đón lũ. Hiện tại đã có lệnh vận hành của hồ thủy điện Hương Điền, thủy điện Bình Điền điều tiết nước về hạ du. Về tình hình sạt lở những vị trí có nguy cơ sạt lở như ở Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc và Phong Điền, cũng đã có cảnh báo, chỉ đạo các địa phương nhắc nhở"./.