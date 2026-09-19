Mưa lớn gây ngập cục bộ các tuyến đường tại trung tâm hành chính tỉnh Quảng Trị

Trận mưa lớn kéo dài từ sáng đến trưa 19/9 làm nhiều tuyến đường chính tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Phương tiện tiện gặp sự cố khi đi qua đoạn đường ngập

Các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị, Tố Hữu, Hai Bà Trưng... ngập sâu, có nơi đến 0,5m, việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, một số xe máy, ô tô bị chết máy. Nhiều người khi di chuyển đến các tuyến đường bị ngập buộc phải vòng theo đường khác để tránh nguy hiểm.

Nhiều phương tiện tìm cách quay đầu khi đi đến đoạn đường ngập

Nhiều tuyến đường nhỏ trên địa bàn phường Đồng Hới cũng bị ngập cục bộ do mưa lớn, hệ thống cống không kịp thoát nước. Một số nơi, nước tràn vào nhà dân sống gần đường. Lực lượng chức năng bố trí người túc trực tại các vị trí ngập sâu để xử lý thoát nước.

Hệ thống thoát nước nhiều khu vực ở phường Đồng Hới không kịp tiêu thoát nước gây ra tình trạng ngập cục bộ. Địa phương này nằm sát biển, nhiều hệ thống kênh đào, cống thoát nước nhưng cứ có mưa lớn thì các tuyến phố lại ngập.

Một số ngã tư bị ngập úng do mưa lớn

Mặc dù nhiều năm qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã quan tâm đầu tư các dự án thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng thoát nước, tuy nhiên một số khu vực vẫn còn bất cập, khả năng tiêu thoát nước hạn chế và dễ xảy ra ngập úng sau các trận mưa lớn kéo dài.