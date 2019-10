Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Bình Định

Từ ngày 15/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục có mưa vừa đến mưa to gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư nằm cuối sông Côn thuộc địa bàn các huyện Phù Cát, Tuy Phước và Thị xã An Nhơn.

Tràn ở xã Cát Tiến bị ngập.

Hiện, 165 hồ chứa trong tỉnh tích nước đạt gần 14% dung tích thiết kế, tăng hơn 18 triệu mét khối nước so với tuần trước. Tại xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, nước sông Đại An vượt tràn Phú Giáo về gây ngập cục bộ ở khu dân cư Long Hậu, Chánh Định, nước lũ cũng gây chia cắt tỉnh lộ 640 qua địa bàn xã khiến việc đi lại khó khăn.

Một tràn ở xã Cát Hanh- Phù Cát bị ngập.