Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở vùng cao Bắc Ninh, nhiều thôn bản bị cô lập

Thứ Năm, 10:38, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nhiều xã vùng cao ở Bắc Ninh: Đại Sơn, Sa Lý, Tuấn Đạo, Xuân Lương..., bị chia cắt giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

(Video: Mạng xã hội).

Do ảnh hưởng của thời tiết khiến mưa lớn kéo dài gây lũ quét, ngập sâu nhiều khu vực miền núi, hàng chục điểm ngầm tràn bị chia cắt, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Trong đó, xã Xuân Lương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi 10/12 ngầm tràn bị ngập sâu do nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong đêm, khiến nhiều thôn bản bị cô lập hoàn toàn.

mua lon gay ngap lut nghiem trong o vung cao bac ninh, nhieu thon ban bi co lap hinh anh 1
Khu vực ngầm Ba Chòi, xã Xuân Lương bị ngập sâu.

Nước lũ tràn vào Trường Mầm non và Tiểu học Đồng Tiến, làm ngập tầng 1 nhiều phòng học. Tại thôn Cây Thị, lũ lên quá nhanh khiến người dân chỉ kịp sơ tán người đến nơi cao hơn, nhiều tài sản giá trị như tủ lạnh, ti vi, bàn ghế, xe cộ không thể di chuyển kịp thời.

Ghi nhận đến sáng 21/5, mực nước tại các suối dọc tuyến tỉnh lộ 248 qua xã Sa Lý tiếp tục dâng cao, nước chảy xiết làm ngập nhiều điểm ngầm tràn, gây nguy cơ mất an toàn cho người dân và học sinh trong giờ cao điểm đi lại, vận chuyển nông sản.

mua lon gay ngap lut nghiem trong o vung cao bac ninh, nhieu thon ban bi co lap hinh anh 2
Nhiều đoạn đường bị nước ngập sâu
mua lon gay ngap lut nghiem trong o vung cao bac ninh, nhieu thon ban bi co lap hinh anh 3
Trường Mầm non Đồng Tiến, xã Xuân Lương bị ảnh hưởng do mưa lũ

Tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh mưa kéo dài khiến nền đất no nước, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ trên các tuyến giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương san gạt đất đá, khơi thông mặt đường để bảo đảm lưu thông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, cắm chốt tại điểm ngập sâu để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Chính quyền khuyến cáo người dân không cố tình đi qua khu vực nước chảy xiết, chủ động theo dõi thời tiết và bảo vệ người, tài sản, đặc biệt chú ý quản lý trẻ nhỏ trong thời điểm mưa lũ.

mua lon gay ngap lut nghiem trong o vung cao bac ninh, nhieu thon ban bi co lap hinh anh 4
Xã Đại Sơn đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm do lũ dâng cao

Dù mưa đã giảm, nước lũ tại nhiều khu vực miền núi vẫn rút chậm. Các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tiến Dũng-Văn Giang/VOV.VN
Tin liên quan

Nguyên nhân khiến thành phố Bắc Giang cứ mưa lớn là ngập

VOV.VN - Đại diện UBND TP Bắc Giang cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập là do hệ thống thoát nước của thành phố hiện đang trong quá trình nâng cấp, chưa hoàn thiện.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Bắc Giang ngập sâu

VOV.VN - Chiều 16/5, trận mưa lớn đã làm ngập nhiều tuyến đường tại TP Bắc Giang khiến người và phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển, tại một số nơi có cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ.

Lũ tràn qua đê bối ở Bắc Giang, hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu

VOV.VN - Mực nước sông Cầu đã ở mức trên báo động 3, ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), một số xã nằm ven sông Cầu đã bị ảnh hưởng, đặc biệt khu vực thôn Đa Hội và Đồng Đạo (xã Hợp Thịnh) có nhiều ngôi nhà bị ngập sâu.

