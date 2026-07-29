Tóm tắt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực tại phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu từ 1m đến hơn 1,2m. Lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người dân, giải cứu 16 người bị mắc kẹt và hỗ trợ hàng chục hộ di dời tài sản.

