  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mưa lớn kéo dài, công an dùng xe chuyên dụng chở học sinh vượt suối đến trường

Thứ Hai, 15:45, 11/05/2026
Trước tình trạng mực nước dâng cao qua các khu vực suối do mưa lớn kéo dài, lực lượng công an xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai đã huy động xe cảnh sát chuyên dụng để hỗ trợ đưa đón người dân và học sinh vượt qua điểm ngập.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Trịnh Tường xuất hiện nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh đến trường và người già khi lưu thông qua các đoạn đường trũng thấp, khu vực nước lớn tại đập tràn thôn Nà Lặc, xã Trịnh Tường.

Nước suối dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an xã dùng xe chuyên dụng hỗ trợ người dân và học sinh đến trường.

Ghi nhận sáng 11/5, phụ huynh ở thôn Tùng Chỉn 2, thôn Nà Lặc chở học sinh đến trường để học như thường lệ. Tuy nhiên khi đến đoạn suối qua 2 thôn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước dâng cao, gây đứt cầu, chia cắt giao thông.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Trịnh Tường đã có mặt tại vị trí trên để cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn giao thông và hỗ trợ người dân; sử dụng xe chuyên dụng của công an xã để đưa người dân cùng phương tiện và hàng hoá đi qua suối, đặc biệt là hỗ trợ các em học sinh kịp thời gian đến trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khoẻ và tài sản cho người tham gia giao thông.

Theo Văn Đức/Tiền phong
Tin liên quan

Thần tốc thi công cầu Thượng Cát, Hà Nội để kịp vượt lũ sông Hồng

VOV.VN - Những ngày giữa tháng 3, trên công trường dự án cầu Thượng Cát, không khí thi công diễn ra khẩn trương với những mũi hàn đỏ lửa, công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành bệ trụ trước ngày 30/6 nhằm vượt lũ, tạo tiền đề để hợp long cầu dự kiến vào ngày 20/9.

"Chiến dịch Quang Trung" dựng nhà cho dân vùng bão lũ vượt tiến độ

VOV.VN - Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", đến ngày 30/12/2025, có 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%. Về nhà ở sập, đổ, đến ngày 15/01/2026, cơ bản hoàn thành xây dựng mới 1.597 căn.

Người Hà Nội tất bật “gói yêu thương”, tiếp sức miền Trung vượt lũ

VOV.VN - Những tấm lòng, những chuyến xe từ Thủ đô nối tiếp nhau ngày đêm đến với bà con vùng lũ, như sợi dây gắn kết nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Cô giáo ẵm con nhỏ đi 3 lần đò vượt lũ vào cắm bản dạy học

VOV.VN - Mỗi mùa mưa lũ tràn về, con đường đến trường của thầy, cô giáo ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị lại dài thêm bởi phải mất đến 2-3 lần đi đò giữa dòng nước lũ mênh mông. Có cô giáo bế con thơ mới 6 tháng tuổi, cùng mẹ vượt lũ vào bản; có thầy giáo cả tháng trời ở lại giữa núi rừng để cắm bản, giữ lớp "gieo chữ".

Công an Đắk Lắk vượt lũ đưa sản phụ tới trạm xá

VOV.VN - Trưa 19/11, lực lượng Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) kịp thời vượt dòng nước lũ đưa sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (SN 2003, thôn Mỹ Phú) đến trạm y tế an toàn trong tình huống khẩn cấp.

