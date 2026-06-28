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VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 25 và sáng 26/6, cùng với việc Nhà máy Thủy điện Bình Long thực hiện xả lũ điều tiết hồ chứa, nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập úng.
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Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Cao Bằng sạt lở, ngập úng
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2026-06/tiktok_mua_lon_khien_nhieu_khu_vuc_o_cao_bang_sat_lo_ngap_ung_.m3u8
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