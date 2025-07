Mưa lớn kỷ lục, cảnh báo thiên tai ra sao với tỉnh thành mới?

Miền Bắc tiếp tục đối mặt với mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao

VOV.VN - Từ đêm nay (28/6) đến đêm 29/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm. So với đợt mưa đầu tháng 6, đợt này không phải là đợt mưa đặc biệt lớn hay đạt mức kỷ lục tuy nhiên, do mưa kéo dài nhiều ngày, cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.