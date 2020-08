Mưa lớn, quốc lộ 37 tại Yên Bái ngập sâu khiến ách tắc giao thông nhiều giờ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tại nhiều nơi ở Yên Bái những ngày qua đã có mưa to kéo dài. Mưa lớn đã làm một số tuyến đường bị ngập và sạt lở, đặc biệt Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn sáng sớm nay (4/8) ách tắc nhiều giờ do nước suối dâng.

Lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người dân qua khu ngập nước.