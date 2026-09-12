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Mưa lớn tại Quảng Trị, tảng đá nặng hàng tấn rơi xuống đường

Thứ Bảy, 19:50, 12/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ tối 11/9 đến chiều 12/9 tại tỉnh Quảng Trị khiến nước sông, suối dâng cao, một số tuyến đường ở biên giới bị chia cắt tạm thời. Tại xã Trường Sơn, một tảng đá nặng hàng tấn sạt xuống tuyến đường cứu nạn cứu hộ gây ách tắc.

Chiều nay (12/9), theo thông tin từ UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ), trên tuyến đường cứu nạn cứu hộ vừa mới hoàn thành nối xã Trường Sơn và xã Trường Ninh vừa xảy ra sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Một tảng đá nặng hàng tấn rơi xuống mặt đường cùng một lượng đất đá tràn xuống khu vực lưu thông. Thời điểm tảng đá lăn xuống, tuyến đường không có người và phương tiện qua lại. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, triển khai xử lý điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi đi qua khu vực này.

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Lượng lớn đất đá và 1 tảng đá rất lớn rơi xuống đường tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị

Tuyến đường nối xã Trường Sơn và Trường Ninh có vai trò quan trọng trong việc đi lại của người dân, kết nối khu vực miền núi với các xã vùng đồng bằng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở.

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Lực lượng chức năng lập rào chắn ngăn người và phương tiện qua lại khu vực ngập lụt

Trong khi đó, tại xã biên giới La Lay, tỉnh Quảng Trị (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ), mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao, gây chia cắt tạm thời một số tuyến đường nội thôn và đường vào trung tâm xã. Nước dâng tại một số tuyến đường khoảng 0,5m. Tại các cầu tràn, nước cũng dâng cao gần 0,5m, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Để đảm bảo an toàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã triển khai cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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