Mưa lũ diễn biến bất thường, Hà Nội tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu

Chiều 26/5, thông tin về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết, tình hình thời tiết thuỷ văn năm 2020 sẽ có nhiều diễn biễn phức tạp khó lường; cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, nắng nóng gay gắt, bão mạnh; mưa lớn tập trung với cường độ mạnh trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ tại các đô thị, vùng trũng thấp; lũ lớn, lũ muộn... ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

Những năm gần đây, tình trạng ngập lụt thường xảy ra ở các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai TP Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, diễn biến thiên tai 5 tháng đầu năm 2020 có nhiều điểm phức tạp với nền nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ C. Đặc biệt, trong tháng 3 và 4 nhiệt độ trung bình tháng cao hơn so với TBNN từ 1,6-3,0 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn nhiều so với TBNN, riêng tháng 2 và tháng 5 lại ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN.



Thời kỳ này có 15 đợt không khí lạnh, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực TP Hà Nội, đặc biệt đợt không khí lạnh mạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao từ chiều ngày 24-25/1 có mưa vừa, mưa to và dông, tại khu vực Ba Trại, Đá Chông huyện Ba Vì chiều 24/1 đã xảy ra mưa đá.

Trong thời gian này có 2 đợt nắng nóng, đợt 1 khu vực xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C như Láng 36,7 độ C, Hoài Đức 36,5 độ C vào ngày 10/5; đợt 2, ngày 21/5 khu vực xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi cao hơn như Hà Đông 40,9 độ C.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc bộ, mùa mưa bão năm 2020 có khả năng hoạt động muộn hơn, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông có khả năng ở mức 12-13 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta ở mức thấp hơn TBNN 5-6 cơn. Thời gian ảnh hưởng của bão và ATNĐ chủ yếu tập trung vào tháng 7,8,9. Nhiệt độ trung bình mùa mưa năm 2020 từ tháng 5 đến tháng 10 ở mức 28-29 độ C cao hơn TBNN. Dự báo lượng mưa trong mùa mưa lũ toàn mùa có 5-7 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa vào khoảng 1.300-1.600mm, ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN.

Mùa lũ năm nay, toàn mùa xuất hiện 3-5 đợt lũ trung bình và nhỏ, có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ lớn trên sông Đáy và các sông nội tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT, qua rà soát các tuyến đê, kè của Hà Nội trướcmùa mưalũ năm 2020, đã xác định 4 trọng điểm, 12 điểm xung yếu trên toàn địa bàn thành phố.

Cụ thể, 4 trọng điểm bao gồm: Đê, kè, cống Xuân Canh - Long Tửu, thuộc khu vực đê tả Đuống, huyện Đông Anh; công trình cống Liên Mạc, thuộc khu vực đê hữu Hồng, quận Bắc Từ Liêm; công trình cống Cẩm Đình, thuộc khu vực đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ; khu vực đê, kè, cống nằm trên địa bàn xã Tân Hưng, xã Bắc Phú thuộc khu vực đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn.

Các vị trí xung yếu như: Khu vực kè Khê Thượng, huyện Ba Vì; khu vực đê Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ; khu vực kè Liên Trì, huyện Đan Phượng; cụm công trình cống qua đê Yên Sở, quận Hoàng Mai; khu vực kè An Cảnh, huyện Thường Tín; cống trạm bơm Thụy Phú, huyện Phú Xuyên; khu vực đê kè Gia Thượng, Thanh Am, Tình Quang, đê hữu Đuống, quận Long Biên; khu vực thượng, hạ lưu cầu Đuống thuộc thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm...

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra chặt chẽ hiện trạng các khu vực xung yếu; khẩn trương rà soát các vật tư, trang thiết bị, nguồn lực... để chủ động phòng, chống thiên tai, lũ lụt trong mọi tình huống; đồng thời quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Luật phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố./.