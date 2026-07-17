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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 12, làm đứt hoàn toàn nền đường tại Km76+250, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi (xã Chăn Nưa cũ), tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt.
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Mưa lũ làm đứt Quốc lộ 12, giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên tạm thời chia cắt
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2026-07/tiktok_mua-lu-lam-dut-quoc-lo-12-giao-thong-giua-lai-chau-va-dien-bien-tam-thoi-chia-cat.m3u8
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