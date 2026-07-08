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VOV.VN - Từ tối qua đến sáng nay, tại nhiều nơi ở Lai Châu có mưa to đến rất to, phổ biến từ 15 - 100mm, có nơi lên đến 107 - 141.2mm như Mường Mô, Nậm Xe, Dào San, Nậm Hàng, Khổng Lào. Vào sáng nay (8/7), mưa lũ đã làm sập ngôi nhà 2 tầng tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, rất may không thiệt hại về người.
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mưa lũ, sập nhà, bão lũ, lai châu
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/87_canh_tuong_mua_lu_cuon_troi_ngoi_nha_tai_lai_chau.mp4
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mưa lũ, sập nhà, lai châu, bão lũ
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2026-07/87_canh_tuong_mua_lu_cuon_troi_ngoi_nha_tai_lai_chau.mp4
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