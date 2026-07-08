Tóm tắt

VOV.VN - Từ tối qua đến sáng nay, tại nhiều nơi ở Lai Châu có mưa to đến rất to, phổ biến từ 15 - 100mm, có nơi lên đến 107 - 141.2mm như Mường Mô, Nậm Xe, Dào San, Nậm Hàng, Khổng Lào. Vào sáng nay (8/7), mưa lũ đã làm sập ngôi nhà 2 tầng tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, rất may không thiệt hại về người.