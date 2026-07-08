Mưa lũ làm sập, cuốn trôi ngôi nhà 2 tầng tại Lai Châu

Tóm tắt

VOV.VN - Từ tối qua đến sáng nay, tại nhiều nơi ở Lai Châu có mưa to đến rất to, phổ biến từ 15-100mm, có nơi lên đến 107-141.2mm như Mường Mô, Nậm Xe, Dào San, Nậm Hàng, Khổng Lào.

