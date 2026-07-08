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VOV.VN - Từ tối qua đến sáng nay, tại nhiều nơi ở Lai Châu có mưa to đến rất to, phổ biến từ 15-100mm, có nơi lên đến 107-141.2mm như Mường Mô, Nậm Xe, Dào San, Nậm Hàng, Khổng Lào.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_mua_lu_lam_sap_cuon_troi_ngoi_nha_2_tang_tai_lai_chau.m3u8
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Mưa lũ làm sập, cuốn trôi ngôi nhà 2 tầng tại Lai Châu
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2026-07/tiktok_mua_lu_lam_sap_cuon_troi_ngoi_nha_2_tang_tai_lai_chau.m3u8
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