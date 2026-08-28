Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La

Đêm 24/8, trên địa bàn xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa lớn kéo dài. Tại bản Muổi Nọi, xã Muổi Nọi, khoảng 3 giờ sáng, khi các thành viên trong gia đình ông Lò Văn Tiếng và bà Lò Thị Khon đang thấp thỏm âu lo vì mưa lớn dữ dội, thì phía sau bếp bỗng nghe tiếng động lớn.

Trong 1 tuần qua, trên địa bàn xã Muổi Nọi xảy ra các đợt mưa lũ kéo dài

Qua kiểm tra, gia đình ông phát hiện mái bếp đã vỡ vụn do bị một khối lượng lớn đất đá đổ ập, tràn qua mái vào toàn bộ gian bếp, tường xung quanh cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài… Bà Lò Thị Khon cho biết, cửa bếp không thể mở được vì bị bùn đất cao tới cả mét chắn lại. Từ đó cả nhà không ai dám ngủ; khi trời rạng sáng mới chạy đi gọi báo với trưởng bản và mọi người. Sáng ra thì các lực lượng của bản, xã đến giúp xúc, hót hết đất ở nền bếp ra bên ngoài; nhưng đống đất phía sau bếp thì còn rất nhiều…

Hộ ông Lò Văn Tiếng ở bản Muổi Nọi bị khối lượng đất đá lớn sạt vào bếp của gia đình

Vợ chồng ông Tiếng bà Khon tranh thủ dọn dẹp gian bếp sau sạt lở

Không riêng nhà bà Lò Thị Khon, các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21/8 đến nay đã gây ảnh hưởng nhiều nhà ở của người dân tại các bản khác trong xã Muổi Nọi. Như tại bản Bon có 8 hộ gia đình bị nước, bùn tràn vào nhà; bản Buống Khoang có 2 hộ bị tốc mái và 3 nhà bị sạt lở taluy dương; hộ ông Cầm Văn Thuận ở bản Hiểm bị sạt lở taluy âm; hộ ông Cà Văn Tân ở bản Lẩy, khối lượng lớn đất đá phía sau nhà đã sạt xuống, làm hư hỏng hoàn toàn ngôi nhà sàn gỗ 3 gian của gia đình…

Một số nhà dân bị đất đá sạt lở vào nhà, phải di chuyển khẩn cấp

Ngay sau khi ghi nhận các thiệt hại, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng, triển khai công tác khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Lò Văn Doan, Bí thư Chi bộ, trưởng bản Lẩy, xã Muổi Nọi cho biết, các lực lượng như dân quân, an ninh và các cán bộ, đảng viên ở xã đều tích cực vào cuộc, giúp bà con vùng sạt lở nhanh chóng vận chuyển đồ ra khỏi nhà; hót dọn bùn đất để các hộ dân đảm bảo an toàn trước mắt. Cùng với đó là tích cực chung tay khơi thông, hót dọn bùn đất ở các vị trí sạt lở nhỏ; đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng khắc phục các sạt lở lớn trên các tuyến giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sạt lở, ách tắc giao thông tại nhiều vị trí trên các tuyến đường

Một đoạn đường bị sạt lở taluy âm, gây ách tắc giao thông

Ngoài ảnh hưởng về nhà ở, các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng làm tuyến đường từ Quốc lệ vào bản Lầm tại địa phận bản Bó Nguồng, bản Pùa bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc giao thông; tuyến đường 108 từ QL6 đi Nậm Lầu bị sạt lở 5 điểm; tại bản Hua Lành, tuyến đường nội bản bị sạt lở 4 điểm; trong đó có 2 điểm sạt taluy âm và 2 điểm tuyến đường bị đứt gãy, không thể lưu thông được. Mưa lũ cũng làm ruộng lúa của 9/16 bản bị đất đá vùi lấp; gần 2.000 m2 ao cá ở các bản Phặng, Muổi Nọi, Buống Khoang bị ngập; hơn 50 con gia cầm và dê, bò bị vùi lấp; hàng nghìn m2 diện tích cà phê bị sạt lở…

Ruộng lúa của 9 trong tổng số 16 bản bị ngập, vùi lấp

Lãnh đạo xã Muổi Nọi kiểm tra hiện trường sạt lở do mưa lũ

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi cho biết, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đang được cấp uỷ, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo về nhà ở để các hộ đều đảm bảo an toàn.

"Xã tiếp tục rà soát tổng thể từng hộ gia đình, xác định những trường hợp không ở được thì bắt buộc phải di chuyển. Những trường hợp qua xem xét, ở lại vẫn đảm bảo an toàn thì sẽ khắc phục dần dần, không thực hiện chuyển ngay vì quỹ đất rất khó tìm; trong khi di chuyển, Nhà nước chỉ hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng thôi là khá khó khăn cho các hộ", ông Việt nói.

Bà Cầm Huyền Trang, Bí thư xã Muổi Nọi trao kinh phí hỗ trợ hộ ông Cà Văn Tân ở bản Lẩy có nhà sàn 3 gian bị sập đổ hoàn toàn

Sạt lở lớn tại bản Lẩy đang được xã Muổi Nọi kiến nghị UBND tỉnh Sơn La xem xét, hỗ trợ khắc phục

Về phương án sắp xếp ổn định lâu dài đối với 27 hộ dân ở bản Lẩy nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng ở lại tại chỗ, bắt buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới do ảnh hưởng của các đợt mưa trước. Ngày 20/8/2026, UBND xã đã có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng khảo sát, đánh giá địa chất khu vực bị sạt lở; hỗ trợ khảo sát, thẩm định vị trí quy hoạch khu bố trí, sắp xếp dân cư tại nơi ở mới; đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống.