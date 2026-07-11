Mưa rất to gây thiệt hại nhiều nơi ở Sơn La

Tóm tắt

VOV.VN - Từ đêm 10/7 đến sáng nay (11/7), tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La đã có mưa rất to, như: Mường Trai 236,6mm, Ít Ong 215,4mm, Nặm Păm 113,8mm, Hua Trai (xã Chiềng Lao) 187mm… Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đất đá bở nhão gây sạt lở đất đá, ngập úng, hư hỏng nhà cửa và hoa màu.