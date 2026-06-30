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VOV.VN - Chiều 29/6, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa khá lớn sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt kéo dài. Cơn mưa được người dân ví như “mưa vàng” giúp hạ nhiệt, bổ sung độ ẩm cho đất, giảm nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ cây trồng vượt qua khô hạn.
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Mưa “vàng” giải nhiệt, giảm áp lực cháy rừng ở Quảng Trị sau nhiều tuần nắng nóng
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2026-06/tiktok_mua_vang_giai_nhiet_giam_ap_luc_chay_rung_o_quang_tri_sau_nhieu_tuan_nang_nong.m3u8
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