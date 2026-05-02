“Mùa vàng” ở vùng rốn lũ Đắk Lắk

Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng, năng suất vụ này tăng khoảng 20% so với vụ trước.

Dưới ánh nắng vàng trải dài trên cánh đồng thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, anh Nguyễn Hải Triều tất bật cùng 3 nhân công điều khiển máy gặt, thu hoạch 5 sào lúa chín rộ. Anh Triều nhớ lại, trận lũ lịch sử tháng 11/2025 đã cuốn trôi của gia đình gần toàn bộ tài sản và cả lúa giống cho vụ Đông Xuân. Sau khi cải tạo lại đồng ruộng, gia đình được hỗ trợ 30 kg lúa giống, 50 kg phân bón để tái sản xuất. Sau hơn 3 tháng gieo sạ, chăm sóc, 5 sào lúa nay đã đến ngày thu hoạch.

Người dân ở vùng rốn lũ Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân.

“Nhà tôi làm 5 sào ruộng, sử dụng giống lúa BĐR999 và Đài Thơm. Năng suất năm nay tăng khoảng 20% so với vụ trước. Nói chung là đạt khoảng 400kg/sào (500m2-PV). Thu hoạch lúa về thì bớt lại chừng mươi bao để ăn dần, còn lại bán để trả tiền phân, tiền thuốc và công cán", anh Triều hồ hởi nói.

Cách đó khoảng hơn 10 cây số, trên cánh đồng Hòa Tân Đông, phường Đông Hòa, ông Trần Văn Hữu cùng hai con cũng đang khẩn trương thu hoạch một mẫu lúa chín. Vụ Đông Xuân năm nay, nhờ phù sa sau lũ, thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt, năng suất lúa tăng rõ rệt.

Một người phụ nữ ở phơi lúa trên tuyến đường khu vực cổng chào xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

“Thời tiết năm nay mưa thuận gió hoà, năng suất lúa vụ này thì đạt, ước khoảng 300–350 kg/sào, tăng chừng 20% so với niên vụ trước. Nhà tôi làm một mẫu thì cũng phải được 3,3 - 3,5 tấn lúa. Gia đình rất phấn khởi", ông Hữu cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Minh – Giám đốc HTX Nông nghiệp Hòa Đồng (xã Hòa Thịnh) cho biết, sau trận lũ tháng 11/2025, phần lớn hộ dân thiệt hại nặng khi lúa giống và phân hữu cơ bị cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ Đông Xuân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, HTX đã kịp thời cấp 126 tấn giống lúa chất lượng cao, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân. Nhờ đó, vụ mùa năm nay đạt năng suất khả quan; HTX cũng chủ động kết nối tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra cho bà con.

“Đầu vụ, HTX đã phối hợp với Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk (khu vực 6) tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn các bước chăm sóc lúa nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Hiện nay, HTX tiếp tục phối hợp với lực lượng khuyến nông xã, Phòng Kinh tế xã và liên kết với 7 doanh nghiệp để thu mua lúa, hỗ trợ đầu ra cho bà con. Đối với vụ tiếp theo, HTX sẽ phối hợp với UBND xã Hòa Thịnh xây dựng kế hoạch tiếp tục hỗ trợ giống cho nông dân theo Nghị định 112/2024/NĐ-CP", ông Minh thông tin.

Vụ Đông Xuân năm 2025–2026 được coi là "mùa vàng" đầu tiên sau trận lũ lịch sử hồi tháng 11/2025 ở Đắk Lắk.

Vụ Đông Xuân 2025–2026, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa gieo trồng hơn 3.989 ha lúa – cây trồng chủ lực của hai địa phương. Dù bước vào vụ trong bối cảnh gần 100% hộ dân chịu thiệt hại nặng do lũ lụt, nhưng nhờ được hỗ trợ giống và một phần phân bón hữu cơ, bà con đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Nhờ đó, lúa sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt 300–400 kg/sào, tùy khu vực. Trước nguy cơ thời tiết diễn biến bất thường, các địa phương cũng chủ động triển khai phương án thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu rủi ro.

“Để đảm bảo thắng lợi cho vụ đông xuân năm nay, thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, UBND phường đã chỉ đạo các HTX triển khai kế hoạch thu hoạch lúa cho bà con khi lúa chín đạt 85–90%, hạn chế tối đa tình trạng lúa chín rụng ngoài đồng. Đồng thời, cũng nhằm tránh mưa dông đột xuất làm lúa ngã, đổ, hạt có thể nảy mầm ngay trên bông ngoài ruộng", ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Các cánh đồng lúa vụ đông xuân ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chín rộ.

Trong trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, cả 34 xã phường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cánh đồng bị vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều nhà cửa, tài sản, hạt giống bị cuốn trôi. Nhưng với sự chung tay của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các xã phường vùng lũ đã được tái thiết ngoạn mục. Vụ Đông Xuân này là “mùa vàng” đầu tiên sau lũ, xóa đi dấu tích thiên tai, đưa các địa phương trở lại với nhịp tăng trưởng kinh tế xã hội chung của Đắk Lắk.