Nam học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh nhặt được túi tiền, trả lại người đánh mất

Em Mai Anh Khoa, sinh năm 2018, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hà Huy Tập, trú tại Tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh đã có hành động đẹp khi nhặt được một chiếc túi có 3 triệu đồng và trả lại người đánh mất.

Em Mai Anh Khoa trả lại tài sản cho bà Bùi Thị Hồng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, em Khoa nhặt được chiếc túi trên địa bàn phường Hà Huy Tập. Nhận thấy bên trong có tiền nhưng không có giấy tờ tùy thân, em đã báo tin và phối hợp tìm cách để tài sản được trao trả cho người đánh mất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Huy Tập tiến hành xác minh, đồng thời thông báo rộng rãi trong Nhân dân để tìm chủ nhân chiếc túi. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ nhân tài sản là bà Bùi Thị Hồng, sinh năm 1947, trú tại Tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập.

Sau khi hoàn tất xác minh, Công an phường Hà Huy Tập đã tổ chức trao trả chiếc túi cùng toàn bộ số tiền 3 triệu đồng cho bà Bùi Thị Hồng.

Hành động của em Mai Anh Khoa thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm và tinh thần tôn trọng tài sản của người khác. Việc làm đẹp của em góp phần lan tỏa những tấm gương thiếu nhi làm việc tốt từ những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.