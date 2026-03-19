Nam sinh lớp 11 ở TP.HCM bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 18/3 tại một khu vực giữ xe gần Trường THPT P.H (xã Phước Hòa, TP.HCM). Nạn nhân là em B.N.H.A (SN 2009, học sinh lớp 11, ngụ tại địa phương).

Vào thời điểm tan học, khi đang chuẩn bị ra về, em H.A bất ngờ bị một nhóm khoảng 3 đến 5 học sinh lớp 10 vây đánh hội đồng. Do bị tấn công bất ngờ và áp đảo về số lượng, nam sinh này bị thương tích nặng và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Cảnh nam sinh bị đánh hội đồng trong video chia sẻ mạng xã hội

Do tình trạng chấn thương nghiêm trọng, tối cùng ngày, em H.A đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

Bà N.T.K (SN 1983, mẹ của nạn nhân) cho biết, con trai bà hiện vẫn đang được điều trị. Bác sĩ thông tin với gia đình, bé bị gãy xương mũi, vừa trải qua ca phẫu thuật để thông đường thở. Đáng lo ngại hơn, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng chấn thương hộp sọ của cháu.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Phước Hòa xác nhận đã nắm bắt thông tin và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc.

Nam sinh đang được điều trị tại bệnh viên

Hiện nay, Công an xã Phước Hòa đã trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, thực hiện trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra xô xát và lấy lời khai các bên liên quan.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do xích mích cá nhân giữa các học sinh dẫn đến việc tổ chức đánh hội đồng bên ngoài khuôn viên trường học.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.