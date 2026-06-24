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VOV.VN - Một nam sinh lớp 12 ở tỉnh Quảng Trị dũng cảm lao ra biển, vượt qua các con sóng dữ để tiếp cận cứu sống kịp thời bé gái 9 tuổi bị sóng cuốn ra xa tại khu vực biển Đá Nhảy, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_nam_sinh_lop_12_dung_cam_lao_ra_bien_cuu_nguoi_bi_song_cuon.m3u8
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Nam sinh lớp 12 dũng cảm lao ra biển cứu người bị sóng cuốn
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2026-06/tiktok_nam_sinh_lop_12_dung_cam_lao_ra_bien_cuu_nguoi_bi_song_cuon.m3u8
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