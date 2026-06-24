Nam sinh lớp 12 dũng cảm lao ra biển cứu người bị sóng cuốn

Tóm tắt

VOV.VN - Một nam sinh lớp 12 ở tỉnh Quảng Trị dũng cảm lao ra biển, vượt qua các con sóng dữ để tiếp cận cứu sống kịp thời bé gái 9 tuổi bị sóng cuốn ra xa tại khu vực biển Đá Nhảy, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị.

