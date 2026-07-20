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VOV.VN - Ngày 19/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam du khách người Ấn Độ - nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đã qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực sau 6 ngày được chuyển về TP.HCM điều trị.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nan-nhan-nang-nhat-vu-lat-ca-no-o-phu-quoc-qua-giai-doan-nguy-kich.m3u8
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Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua giai đoạn nguy kịch
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2026-07/tiktok_nan-nhan-nang-nhat-vu-lat-ca-no-o-phu-quoc-qua-giai-doan-nguy-kich.m3u8
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