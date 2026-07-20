Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua giai đoạn nguy kịch

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 19/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam du khách người Ấn Độ - nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đã qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực sau 6 ngày được chuyển về TP.HCM điều trị.

