Nạn nhân nguy kịch vụ lật canô Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Tóm tắt

VOV.VN - Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật canô ở Phú Quốc đã hồi phục. Ngày 25/7, bệnh nhân xuất viện và được bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về nước.

