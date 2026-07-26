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VOV.VN - Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật canô ở Phú Quốc đã hồi phục. Ngày 25/7, bệnh nhân xuất viện và được bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về nước.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_4_nan-nhan-nguy-kich-vu-lat-cano-phu-quoc-hoi-phuc-da-ve-an-do.m3u8
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Từ khóa
Nạn nhân nguy kịch vụ lật canô Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ
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2026-07/tiktok_4_nan-nhan-nguy-kich-vu-lat-cano-phu-quoc-hoi-phuc-da-ve-an-do.m3u8
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