Nét đẹp hồn nhiên của trẻ em vùng cao Na Ngoi, Kỳ Sơn Nghệ An

Bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) là nơi sinh sống của khoảng 100 hộ dân, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mông. (Ảnh: Trọng Phú) Đây cũng là nơi điểm trường tiểu học Kẻo Bắc mới do VOV và Huyndai Thành Công phối hợp xây dựng, khánh thành vào ngày 23/3. Các em thiếu nhi tại bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi trong trang phục truyền thống, với bốn màu chủ đạo là xanh, trắng, đen, đỏ. Trong những ngày lễ hội, một bộ trang phục của người Mông rất đẹp và nổi bật, gồm áo xẻ cổ, váy xòe xếp ly, xà cạp và mũ đội đầu. Họ cũng thường đính thêm các đồng xu, chuỗi hạt trên trang phục để tăng tính thẩm mỹ. Nét hồn nhiên của trẻ em vùng núi phía Tây Nghệ An. Một em bé tại bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi tự lấy tay che nắng khi được mẹ địu sau lưng. Chiếc địu là một trong những nét đặc trưng của người phụ nữ trên vùng cao. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đời sống của người dân tại xã Na Ngoi đang ngày một tốt lên. Theo chia sẻ của ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An thì gần như 100% trẻ em tại xã Na Ngoi đã được thường xuyên đến trường. Dù cả xã chỉ có 2 trường tiểu học là Na Ngoi 1 và Na Ngoi 2, nhưng bên cạnh đó là sự xuất hiện của ngày càng nhiều điểm trường như ở bản Kẻo Bắc đã giúp đỡ rất nhiều cho việc học tập của các em. Một em bé người Mông trong ngày khánh thành điểm trường Kẻo Bắc, xã Na Ngoi.

