Ngăn chặn vận chuyển các mặt hàng chống dịch Covid qua biên giới ĐBSCL

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các tỉnh ĐBSCL đồng thời yêu cầu QLTT các tỉnh này tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng phòng chống dịch bệnh và mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, đặc biệt là khẩu trang và gạo.

Lực lượng QLTT các tỉnh, thành phố kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm.

Cụ thể, trong nội dung công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, Bộ trưởng Công Thương nêu rõ: Thời gian vừa qua, do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, dẫn đến nhu cầu đối với nhóm mặt hàng phòng, chống dịch bệnh và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân cả trong và ngoài nước tăng cao, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 và các lực lượng chức năng thuộc địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng nêu trên qua biên giới, đặc biệt đối với mặt hàng khẩu trang và gạo./.