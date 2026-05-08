Ngày 8/5 chất lượng không khí tỉnh thành có xu hướng xấu đi, nhiều nơi ở mức kém

Thứ Sáu, 05:25, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo dự báo từ Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc ngày 8/5, chất lượng không khí tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng suy giảm, trong đó một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc được cảnh báo ở ngưỡng kém, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của nhóm người nhạy cảm.

Cụ thể, trong ngày 7/5, phần lớn các địa phương trên cả nước ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt, một số nơi ở mức trung bình. Chỉ duy nhất tỉnh Phú Thọ có chất lượng không khí ở mức kém với chỉ số AQI xuống tới mức 111.

Tuy nhiên, bước sang ngày 8/5, diễn biến chất lượng không khí được dự báo tiêu cực hơn. Theo đó, cả nước có 15 địa phương đạt mức tốt, 15 địa phương ở mức trung bình và số địa phương có chất lượng không khí kém tăng lên 4.

Bản đồ dự báo chất lượng không khí ngày 8/5

Đáng chú ý, tỉnh Ninh Bình được dự báo có mức ô nhiễm cao nhất với chỉ số AQI đạt 108. Ba địa phương khác gồm Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Nội cùng ghi nhận chỉ số AQI ở mức 106, thuộc ngưỡng kém.

Theo PGS.TS Hoàng Anh Lê, tình trạng bầu không khí ô nhiễm, mù mịt tại nhiều khu vực là kết quả của sự kết hợp giữa các điều kiện khí tượng bất lợi và lượng phát thải lớn từ hoạt động dân sinh, giao thông, sản xuất.

Cụ thể, trong giai đoạn từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau thường xuất hiện “mùa ô nhiễm” tại miền Bắc. Đây là thời kỳ các hiện tượng thời tiết như nghịch nhiệt, độ ẩm cao và nồm ẩm khiến các chất ô nhiễm khó phát tán lên tầng khí quyển cao hơn, làm chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng.

“Thời tiết khiến không khí ô nhiễm khó khuếch tán, khiến bụi mịn và các chất độc hại tích tụ trong không khí”, PGS.TS Hoàng Anh Lê nhận định.

Xếp hạng chất lượng không khí thứ Sáu, ngày 8/5

Theo chuyên gia môi trường này, từ khoảng tháng 5-6, chất lượng không khí thường có xu hướng cải thiện hơn khi bước vào mùa hè. Nhiệt độ tăng cao cùng sự thay đổi của chế độ gió sẽ thúc đẩy quá trình đối lưu không khí theo chiều thẳng đứng, tạo điều kiện phân tán và rửa trôi các chất ô nhiễm.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng yếu tố thời tiết chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trong khi việc cải thiện chất lượng không khí về lâu dài vẫn phụ thuộc chủ yếu vào khả năng kiểm soát nguồn phát thải.

“Ô nhiễm chỉ được cải thiện nếu nguyên nhân từ các nguồn thải giảm đi hoặc không gia tăng. Nếu các hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp hay tình trạng đốt rơm rạ vẫn tiếp diễn, ô nhiễm không khí vẫn sẽ còn nặng nề”, PGS.TS Hoàng Anh Lê cho biết.

Theo quy định về đánh giá chất lượng không khí, chỉ số AQI từ 0-50 được xem là tốt và không ảnh hưởng tới sức khỏe. Mức 51-100 là trung bình, có thể tác động nhất định tới nhóm người nhạy cảm. Khi AQI dao động từ 101-150, chất lượng không khí được xếp ở mức kém; người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

Ở mức AQI từ 151-200, chất lượng không khí được đánh giá là xấu, gây ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe cộng đồng. Khi chỉ số tăng lên 201-300 là rất xấu và từ 301-500 là nguy hại, người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc ra ngoài, đóng kín cửa và sử dụng khẩu trang đạt chuẩn nếu bắt buộc phải di chuyển ngoài trời.

Tinh binh “kêu cứu” vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Nhiều nghiên cứu cho thấy, ô nhiễm môi trường làm suy giảm chất lượng tinh trùng, góp phần làm gia tăng tình trạng vô sinh ở nam giới. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, bụi có kích thước cực nhỏ, dễ dàng đi sâu vào phổi qua đường hô hấp, tạo chất độc có thể xâm nhập vào máu và tác động trực tiếp đến nhiều cơ quan.

Tin liên quan

HanoiAir, kỳ vọng cảnh báo sớm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục ở mức “không lành mạnh” sau Tết, khiến người dân đặc biệt quan tâm tới hệ thống dự báo sớm HanoiAir. Ứng dụng tích hợp AI, dự báo PM2.5 tới 9 ngày, được kỳ vọng trở thành công cụ cảnh báo ô nhiễm không khí, giúp người dân chủ động phòng tránh và bảo vệ sức khỏe.

Hà Nội và TP.HCM đưa ra loạt giải pháp cấp bách để làm giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục rơi vào mức “xấu” và “rất xấu”, Hà Nội và TP.HCM đã có nhiều biện pháp khẩn cấp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Ô nhiễm không khí kéo dài, Bắc Ninh chìm trong bụi mịn

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, cần triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm cải thiện chất lượng không khí.

