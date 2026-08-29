Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Bến xe Hà Nội vắng khách, Nội Bài vẫn thông thoáng

Hành trình trở về quê bắt đầu, bến xe không bị quá tải

Ngày 29/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, lượng hành khách tại một số bến xe lớn của Hà Nội chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Trong khi đó, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt khách, song hoạt động khai thác vẫn được duy trì thông suốt.

Bến xe Mỹ Đình sáng 29/8

Ghi nhận tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát trong sáng 29/8 cho thấy lượng hành khách vào bến mua vé, lên xe chỉ nhỉnh hơn ngày thường. Một số tuyến ngắn như Hà Nội - Vĩnh Phúc, Hà Nội - Hòa Bình, Hà Nội - Bắc Ninh khá vắng khách. Nhiều xe xuất bến chỉ có khoảng 40% số ghế được lấp đầy.

Anh Nguyễn Duy Hưng, lái xe tuyến Yên Bái - Hà Nội, cho biết chuyến xe sáng 29/8 chỉ có hơn 10 hành khách, chủ yếu là những người đã đặt vé trước.

"Xe không có khách, không có hàng hóa đi kèm thì chạy chỉ đủ tiền dầu", anh Hưng nói.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội), cho biết ngày 27/8, lượng khách vào bến khoảng 12.000 người, đơn vị đã tăng cường 120 xe để phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, đến sáng 29/8, lượng hành khách không tăng đột biến như dự kiến mà chỉ cao hơn ngày thường. Bến xe vẫn duy trì 100% quân số, sẵn sàng điều hành và phục vụ hành khách khi nhu cầu tăng.

Nhiều hành khách chủ động đến sớm trước giờ xe chạy để tránh tình trạng quá tải.

Các tuyến có nhu cầu lớn gồm Thanh Hóa, Nam Định (cũ), Thái Bình (cũ), Ninh Bình. Bến xe đã và đang tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn các xe dừng đỗ, đón trả khách đúng quy định, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Đây là kỳ nghỉ dài, diễn ra vào thời điểm cuối mùa hè nên nhu cầu về quê, du lịch, tham quan và đi lại liên tỉnh dự kiến tăng cao.

Theo đó, lượng khách dự kiến tăng mạnh vào chiều ngày 28/8, ngày 29/8 đối với chiều rời Hà Nội và tăng trở lại trong ngày 2/9, 3/9 đối với chiều về Hà Nội. Mức tăng giữa các tuyến không đồng đều, chủ yếu tập trung vào các tuyến có nhu cầu du lịch, thăm thân và các tuyến cự ly ngắn, trung bình.

Bến xe khá thưa vắng trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9.

Do đó, để bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn, hạn chế ùn tắc và không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện với dự kiến khoảng 500 xe, gồm: Bến xe Giáp Bát 200 xe; Bến xe Gia Lâm 100 xe; Bến xe Mỹ Đình 200 xe. Việc sử dụng xe tăng cường thực hiện theo thứ tự ưu tiên và mức độ nhu cầu thực tế. Đồng thời, việc kích hoạt xe tăng cường dựa trên lượng hành khách thực tế và khả năng cung ứng của tuyến, ưu tiên giải tỏa hết hành khách trong ngày.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, phía sau mỗi chuyến xe là sự chuẩn bị của cả một hệ thống vận tải, từ phương tiện, người lái, nhân viên phục vụ đến lực lượng điều hành, kiểm tra và tổ chức giao thông. Mục tiêu chung là không để người dân phải chờ đợi quá lâu, không để thiếu phương tiện và quan trọng hơn là mỗi hành khách đều được trở về nhà hoặc đến nơi mình muốn một cách an toàn.

Lực lượng CSGT lập chốt xử lý vi phạm trên đường Phạm Hùng.

Đại diện nhà xe Hà Hải, khai thác tuyến Bến xe Minh Lộc - Bến xe Giáp Bát, cho biết doanh nghiệp đã bố trí thêm xe dự phòng trong dịp nghỉ lễ để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Theo nhà xe, lượng khách dịp Quốc khánh năm nay giảm khoảng 30% so với năm trước. Một trong những nguyên nhân là nhiều sinh viên đã về quê từ những ngày trước kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, sự phát triển của xe ghép, xe tiện chuyến và xe hợp đồng trá hình cũng làm giảm thị phần của xe khách truyền thống.

Nội Bài dự kiến phục vụ 115.000 lượt khách

Trái với cảnh khá vắng tại một số bến xe, Cảng HKQT Nội Bài bước vào kỳ nghỉ lễ với sản lượng khai thác tăng cao nhưng hoạt động vẫn được tổ chức thông suốt. Theo Cảng HKQT Nội Bài, trong ngày 29/8, cảng dự kiến phục vụ 701 lượt chuyến bay với khoảng 115.000 lượt hành khách.

Ở chiều khách nội địa đi, có 11 khung giờ cao điểm liên tục từ 6h đến 19h, mỗi khung giờ đều có hơn 2.000 lượt khách. Trong đó, khung 6h-7h có lượng khách cao nhất, với khoảng 3.684 lượt hành khách.

CHK Nội Bài dự kiến phục vụ 115.000 lượt khách trong ngày 29/8.

Ở chiều nội địa đến, lượng hành khách cũng tăng tại 7 khung giờ, phân bổ từ 9h đến 20h. Tính chung trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/8 đến hết 2/9, Cảng HKQT Nội Bài dự kiến phục vụ 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng hành khách thông qua cảng ước đạt 531.643 lượt, tăng 22%.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp cao điểm, lực lượng công an triển khai phương án tăng cường an ninh cấp độ 1 xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ. Các lực lượng được tăng cường tại những khu vực trọng yếu trong và ngoài nhà ga, đồng thời phối hợp điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc cục bộ.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, phương án phân luồng từ xa và tăng cường nhân lực tại các điểm chốt giúp khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh và cửa ra tàu bay duy trì thông thoáng.

Khách quốc tế đến CHK Nội Bài.

Cảng khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến, sử dụng VNeID, kiosk check-in và sinh trắc học để rút ngắn thời gian chờ. Hiện 12 kiosk làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học được bố trí tại 3 sảnh A, B và E của Nhà ga T1.

Hành khách được khuyến cáo kiểm tra kỹ giấy tờ, hành lý và có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế. Trong giai đoạn cao điểm, tham số điều phối slot tại Nội Bài được nâng lên 44 chuyến/giờ. Cảng đồng thời phối hợp với Công an cửa khẩu tổ chức điều tiết các luồng phương tiện, bố trí khu vực đỗ xe nhằm bảo đảm giao thông quanh sân bay thông suốt.

Việc lượng khách tại bến xe chỉ tăng nhẹ trong ngày đầu nghỉ lễ, trong khi sản lượng hàng không dự kiến tăng mạnh, cho thấy nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay có sự phân bổ khác nhau giữa các loại hình vận tải. Các đơn vị vận tải và cảng hàng không tiếp tục duy trì phương án dự phòng, sẵn sàng điều chỉnh nguồn lực theo diễn biến thực tế của hành khách.

Một số hình ảnh bến xe trong ngày đầu nghỉ lễ:

Bến xe Giáp Bát chưa phải huy động đến xe dự phòng.

Kiểm tra thủ tục trước khi xe xuất bến tại Bến xe Giáp Bát.