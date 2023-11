Ngày Nhà giáo ở vùng rốn lũ Thừa Thiên Huế

Mưa lũ vừa đi qua, nhiều trường học ngổn ngang bùn đất, học sinh chưa thể trở lại trường. Ngay khi ngớt mưa và nước lũ rút xuống, Trường THCS Chu Văn An, thành phố Huế phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vệ sinh trường lớp.

Các thầy cô giáo Trường THCS Chu Văn An, thành phố Huế đội mưa dọn bùn đất tràn vào sân trường

Cô giáo Lê Thị Hồng Giao, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, thành phố Huế cho biết: “Về tình hình nghỉ học của học sinh, nhà trường nhận được thông tin từ sở kịp thời nên đưa lên nhóm Zalo, đưa lên facebook đến phụ huynh nên tất cả học sinh ở nhà an toàn. Đối với giáo viên, sau khi nước rút, trường Chu Văn An ở khu vực thấp trũng nên giáo viên đến trường lo dọn dẹp, chuẩn bị cho học sinh trở lại trường an toàn”.

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Huế dọn dep vệ sinh lớp học

Còn Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm ở vùng thấp trũng của phường Gia Hội, thành phố Huế, những ngày qua lũ lên làm ngập các phòng học hơn 1 mét.

Cô Lê Ngọc Hân, Hiệu Trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, đến hôm nay hơn 500 học của trường chưa thể đi học trở lại. Các cô, thầy đang chạy đua với thời gian để dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, đón học sinh trở lại trường; các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam được tổ chức gọn nhẹ, ấm cúng.

Dọn dẹp vệ sinh tại Trường mầm non Phú Hiệp, thành phố Huế

“Về công tác chuẩn bị chào đón kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), trong điều kiện tình hình mưa lụt như thế này, chúng tôi tiến hành tổ chức trong nội bộ với nội dung tri ân và cảm ơn quý thầy, cô giáo đã toàn tâm, toàn lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường cũng như sự nghiệp giáo dục của địa phương”. Cô Hân nói.

Một số trường ở vùng trũng Thừa Thiên Huế nước lụt chưa rút hết

Đợt mưa lũ này, hầu hết các trường học ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai phương án phòng tránh thiên tai, thiệt hại không nhiều.

Dọn vệ sinh trường học sau lũ

Cô giáo Trần Thị Thuỳ Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Hiệp cho biết, tranh thủ nước rút, các cô giáo đều đến trường cùng dọn vệ sinh, chuẩn bị đón các cháu trở lại học trong nay mai.

Sau lũ lượng bùn đất dày đặc ở các tuyến đường và trường học

“Đối với trường mầm non Phú Hiệp, công tác phòng chống bão lụt luôn luôn đặt lên hàng đầu. Trước khi nghe thông tin nước lũ dâng cao, nhà trường chủ động kê dọn tất cả đồ dùng lên cao. Tất cả thiết bị, máy móc đều đưa lên cao, bảo quản tài sản của nhà trường. Sau khi nước rút, nhà trường huy động tất cả giáo viên kiểm kê thiệt hại, tổng dọn vệ sinh”. Cô Vân tâm sự.

Quét dọn, tẩy rửa bùn đất sau khi nước rút

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện vẫn còn nhiều trường học bị ngập, tập trung tại các vùng nước lũ chưa rút hết. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh trường sạch đến đó. Sở cũng yêu cầu Hiệu trưởng các trường nắm chắc tình hình để có phương án tổ chức dạy học trở lại, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra những trường học bị ngập lụt

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa thiên Huế cho cho biết: “Trong điều kiện mưa lũ khó khăn như hiện nay, chúng tôi động viên đội ngũ giáo viên toàn ngành, đúng theo lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt”.

"Chúng tôi động viên đội ngũ thầy, cô giáo toàn ngành, trong hoàn cảnh như vậy, với tình cảm chia sẻ, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong đội ngũ giáo viên vùng thuận lợi với vùng khó khăn, vùng sâu; hỗ trợ giúp đỡ học sinh vùng sâu… Tất cả đó là niềm hạnh phúc của thầy, cô giáo trong ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay” ông Tân cho biết thêm.