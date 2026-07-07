English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu lớp 10 để giảm áp lực tuyển sinh

Thứ Ba, 11:58, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi tổng hợp tình hình đăng ký dự tuyển lớp 10, cùng với đề xuất của các nhà trường, địa phương và ý kiến của phụ huynh, Sở nhận thấy cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào ba nhóm đối tượng gồm: học sinh có điểm chuẩn bằng nhau; các trường THPT có điểm chuẩn quá cao; và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.

nghe an de xuat tang hon 3.400 chi tieu lop 10 de giam ap luc tuyen sinh hinh anh 1
Quang cảnh tại một điểm thi vào lớp 10 năm học 2026 -2027 tại Nghệ An.

Theo đề xuất, khối THPT (không bao gồm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường chuyên Đại học Vinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao) sẽ được bổ sung 13 lớp với 2.515 học sinh.

Trong đó, khối THPT công lập dự kiến tăng 7 lớp với 2.205 học sinh. Có 11 trường THPT đề nghị nâng sĩ số lên 50 học sinh/lớp và 28 trường đề nghị nâng lên 48 học sinh/lớp. Khối THPT ngoài công lập dự kiến tăng 6 lớp với 310 học sinh.

Đối với hệ thống Trung tâm GDNN-GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng 20 lớp với 910 học sinh, nâng tổng quy mô lên 326 lớp và 14.065 học sinh.

Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, tổng tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào học tại các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX năm học 2026-2027 sẽ đạt khoảng 93,5%, đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của học sinh trên địa bàn. Đây sẽ là lần thứ ba Nghệ An điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong mùa tuyển sinh năm học 2026-2027.

Mặc dù vậy, sức ép của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vẫn chưa giảm khi số học sinh lớp 9 tăng đột biến với hơn 10.000 học sinh. Theo thống kê, hiện vẫn còn hàng trăm học sinh có điểm thi trên 8 điểm/môn nhưng chưa trúng tuyển vào các trường THPT công lập.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điểm thi vào lớp 10 không như mong đợi: Học sinh cần nhất là vòng tay gia đình
Điểm thi vào lớp 10 không như mong đợi: Học sinh cần nhất là vòng tay gia đình

VOV.VN - Sau ngày công bố điểm thi lớp 10, nhiều học sinh phải đối diện với nỗi sợ thất vọng, sợ bị so sánh và áp lực từ những kỳ vọng xung quanh. Giữa những cảm xúc ấy, nhiều câu chuyện trên mạng xã hội đang lan tỏa thông điệp tích cực về sự đồng hành của gia đình, nơi con được yêu thương và nâng đỡ dù kết quả ra sao.

Điểm thi vào lớp 10 không như mong đợi: Học sinh cần nhất là vòng tay gia đình

Điểm thi vào lớp 10 không như mong đợi: Học sinh cần nhất là vòng tay gia đình

VOV.VN - Sau ngày công bố điểm thi lớp 10, nhiều học sinh phải đối diện với nỗi sợ thất vọng, sợ bị so sánh và áp lực từ những kỳ vọng xung quanh. Giữa những cảm xúc ấy, nhiều câu chuyện trên mạng xã hội đang lan tỏa thông điệp tích cực về sự đồng hành của gia đình, nơi con được yêu thương và nâng đỡ dù kết quả ra sao.

Cách phúc khảo điểm thi lớp 10 ở Hà Nội
Cách phúc khảo điểm thi lớp 10 ở Hà Nội

VOV.VN - Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027 có thể nộp đơn phúc khảo từ nay đến hết ngày 24/6. Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo vào ngày 9/7.

Cách phúc khảo điểm thi lớp 10 ở Hà Nội

Cách phúc khảo điểm thi lớp 10 ở Hà Nội

VOV.VN - Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027 có thể nộp đơn phúc khảo từ nay đến hết ngày 24/6. Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo vào ngày 9/7.

TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10
TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 19/6, TP.HCM chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2026.

TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10

TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 19/6, TP.HCM chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục