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Nghệ An sẽ kiểm tra, xử lý doanh nghiệp chậm giảm giá cước

Chủ Nhật, 22:58, 12/07/2026
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VOV.VN - Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cho biết việc kê khai điều chỉnh giá cước khi chi phí đầu vào giảm là quy định bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.

Tỉnh Nghệ An hiện có 70 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt với 598 phương tiện đang hoạt động. Trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng, có 15 đơn vị thực hiện kê khai tăng giá cước, mức tăng cao nhất lên tới 17%.

Khi giá xăng, dầu nhiều lần điều chỉnh giảm trong thời gian qua, nhưng việc giảm giá cước của nhiều doanh nghiệp diễn ra chậm. Trước thực tế này, ngày 8/7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tiếp tục có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách, khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với diễn biến của giá nhiên liệu, bảo đảm quyền lợi của hành khách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

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Nghệ An hiện có 70 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt với 598 phương tiện đang hoạt động. (Ảnh: Bá Thăng)

Sau hai lần Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn điều chỉnh giá cước, đến ngày 26/6/2026, khi thời điểm giá xăng E10 RON95-III còn 20.300 đồng/lít và giá dầu diesel còn 22.290 đồng/lít toàn tỉnh mới chỉ có hai đơn vị thực hiện kê khai giảm giá.

Đến ngày 8/7, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định đã thực hiện kê khai giảm giá cước. Mức giảm giá cước lớn nhất hiện đạt 15% so với thời điểm trước khi tăng giá.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, đến ngày 10/7, sau nhiều lần giá nhiên liệu được điều chỉnh giảm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 7 đơn vị với 76 phương tiện chưa thực hiện giảm giá cước sau khi đã tăng trước đó. 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cho biết việc kê khai điều chỉnh giá cước khi chi phí đầu vào giảm là quy định bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Các doanh nghiệp cần chủ động rà soát, tính toán lại phương án giá, kịp thời điều chỉnh mức cước phù hợp với biến động của thị trường, qua đó bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách.

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Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Theo ông Tuấn, trong thời gian tới, nếu các doanh nghiệp vẫn chậm thực hiện hoặc không kê khai điều chỉnh giá cước theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết và áp dụng mức giá mới sau khi được chấp thuận; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe khách công khai giá vé tại quầy bán vé để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát. Đối với các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách, Sở yêu cầu tổ chức bán vé đúng theo mức giá doanh nghiệp đã kê khai, niêm yết; công khai đầy đủ thông tin về giá vé và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thu cao hơn giá niêm yết dưới bất kể hình thức nào.

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Nghệ An yêu cầu khẩn trương giảm giá cước vận tải hành khách

VOV.VN - Trước diễn biến giá nhiên liệu liên tục giảm, nhưng nhiều đơn vị kinh doanh vận tải vẫn chưa điều chỉnh giảm giá vé sau khi đã tăng trước đó, ngày 8/7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách thực hiện điều chỉnh giảm giá cước theo đúng quy định.

Bá Thăng/VOV.VN
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