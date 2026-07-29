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Nghệ An tiêu hủy khoảng 60.000 con gia cầm do dịch cúm gia cầm

Thứ Tư, 19:10, 29/07/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số địa phương ở Nghệ An, khiến khoảng 60.000 con gia cầm mắc bệnh hoặc có nguy cơ mang mầm bệnh buộc phải tiêu hủy. Ngành chức năng nhận định nguy cơ dịch có thể bùng phát ở mức cao nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, các ổ dịch đã xuất hiện tại xã Hùng Châu, phường Hoàng Mai và xã Quỳnh Sơn. Trong đó, xã Hùng Châu đã tiêu hủy khoảng 18.000 con gia cầm, phường Hoàng Mai tiêu hủy khoảng 19.000 con. Tổng số gia cầm bị tiêu hủy trên toàn tỉnh đến nay khoảng 60.000 con.

nghe an tieu huy khoang 60.000 con gia cam do dich cum gia cam hinh anh 1
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gia cầm mắc bệnh. (Ảnh: Minh Châu).

Ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, so với cùng kỳ năm 2025, dịch cúm gia cầm năm nay có xu hướng gia tăng cả về số ổ dịch, số gia cầm mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy.

Nguyên nhân chủ yếu là thời gian qua người dân tăng đàn mạnh, nhất là sau thu hoạch lúa hè thu, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát tán. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng mới đạt khoảng 50% tổng đàn, phần lớn gia cầm xảy ra dịch chưa được tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật tại một số địa phương còn hạn chế; nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa bảo đảm các điều kiện an toàn sinh học, trong khi thời tiết diễn biến thất thường làm sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, tỉnh Nghệ An đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khống chế, dập tắt các ổ dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan trên diện rộng và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch bệnh đến từng cơ sở chăn nuôi, kịp thời phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ngay khi phát sinh ổ dịch mới. Đối với các khu vực đang có dịch, chính quyền cơ sở huy động lực lượng khoanh vùng, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh theo đúng quy định, không để dịch kéo dài hoặc lây lan sang địa bàn khác.

Song song với đó, các địa phương khẩn trương rà soát tổng đàn gia cầm để xây dựng kế hoạch tiêm phòng, ưu tiên các vùng đang có dịch và khu vực nguy cơ cao. Ngành nông nghiệp Nghệ An đã cấp phát 100.000 liều vắc-xin cùng 1.000 tấn hóa chất phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng và phòng, chống dịch.

nghe an tieu huy khoang 60.000 con gia cam do dich cum gia cam hinh anh 2
Ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Cùng với công tác chuyên môn, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, chủ động khai báo khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh; đồng thời nghiêm cấm các hành vi giấu dịch, bán chạy gia cầm bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường làm phát tán mầm bệnh.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tại khu vực biên giới, công tác kiểm soát nhập lậu gia súc, gia cầm tiếp tục được siết chặt nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây lan các chủng vi rút nguy hiểm.

Bá Thăng/VOV.VN
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