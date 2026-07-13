Tóm tắt

VOV.VN - Trước diễn biến giá nhiên liệu liên tục giảm, nhưng nhiều đơn vị kinh doanh vận tải vẫn chưa điều chỉnh giảm giá vé sau khi đã tăng trước đó, ngày 8/7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách thực hiện điều chỉnh giảm giá cước theo đúng quy định.