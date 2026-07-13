Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Trước diễn biến giá nhiên liệu liên tục giảm, nhưng nhiều đơn vị kinh doanh vận tải vẫn chưa điều chỉnh giảm giá vé sau khi đã tăng trước đó, ngày 8/7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách thực hiện điều chỉnh giảm giá cước theo đúng quy định.
Tags hiển thị
giảm giá cước, vận tải, hành khách, nghệ an
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_giam-gia-ve.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_giam-gia-ve.m3u8
Tác giả
Bá Thăng/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Tắt