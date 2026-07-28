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VOV.VN - Khoảng 23h ngày 26/7, người dân nghe tiếng động nên chạy ra kiểm tra. Tại hiện trường, người dân phát hiện một nam thanh niên đã tử vong và có vết thương phía sau lưng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nghe-tieng-dong-luc-rang-sang-phat-hien-thi-the-nam-gioi-co-vet-thuong-sau-lung.m3u8
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Nghe tiếng động lúc rạng sáng, phát hiện thi thể nam giới có vết thương sau lưng
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2026-07/tiktok_nghe-tieng-dong-luc-rang-sang-phat-hien-thi-the-nam-gioi-co-vet-thuong-sau-lung.m3u8
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