Tóm tắt

VOV.VN - Nằm ngay tại phường Ba Đình, ngõ 100 Đội Cấn từ lâu đã trở thành "điểm đen" ngập lụt khiến hàng trăm hộ dân khốn khổ. Chỉ cần một trận mưa ngắn, nước cống đen kịt lại dềnh lên, tràn vào nhà gây ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân mong chính quyền sớm có giải pháp triệt để xử lý tình trạng úng ngập này.