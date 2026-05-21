Ngôi nhà chung của những trẻ em bất hạnh

Đối với một ngôi chùa nhỏ ở vùng nông thôn, việc gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ em là hành trình đầy gian nan, nhất là trong điều kiện thiếu thốn về nhân lực và vật chất. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, mái ấm chùa Phật Minh vẫn bền bỉ duy trì hoạt động, chở che cho biết bao trẻ em lớn lên, trưởng thành trong tình yêu thương nơi cửa chùa.

Hiện nay, mái ấm tình thương do sư cô Thích nữ Diệu Trí, trụ trì chùa Phật Minh, trực tiếp phụ trách cùng 7 cô bảo mẫu và 5 nhân viên cấp dưỡng. Mái ấm đang chăm sóc, nuôi dạy 83 trẻ em, nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi, lớn nhất đã 18 tuổi. Đặc biệt, nhiều trẻ sơ sinh vừa chào đời đã bị bỏ rơi cũng được mái ấm dang rộng vòng tay đón nhận.

Nhiều trẻ thơ mới chào đời bị bỏ rơi được mái ấm chùa Phật Minh cưu mang, nuôi dưỡng

Có mặt tại mái ấm chùa Phật Minh, chúng tôi mới cảm nhận được tình thương, trách nhiệm xã hội của mọi người tại đây. Vì đàn trẻ thơ bơ vơ, không có cha mẹ, người thân nên các cô, các chú tại mái ấm xem các em như những đứa con, cháu ruột thịt trong gia đình. Các em tại đây được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, được đến các trường học trên địa bàn học văn hóa như bao trẻ em khác.

Đối với các em từ bậc học mẫu giáo đến trung học cơ sở, chùa Phật Minh vận động mạnh thường quân hỗ trợ xe đưa đón; còn các em học THPT thì đi xe đạp điện. Khi đau ốm, các em được bảo mẫu đưa đến bệnh viện điều trị. Tại mái ấm, các em còn được tham gia các trò chơi, sinh hoạt ngoại khóa, được tổ chức giáo viên dạy bồi dưỡng kiến thức. Do đó, thời gian qua, hầu hết các em ở mái ấm đều ổn định sức khỏe, ăn học bình thường. Không ít trường hợp khi rời mái ấm đã bước chân vào các trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học để trở thành người hữu ích cho xã hội.

Em Nguyễn Ngọc Tịnh là một trẻ mồ côi vào mái ấm chùa Phật Minh từ nhỏ, nay 14 tuổi, đang học lớp 6 Trường THCS Giao Long, bày tỏ: “Con cứ sáng thức dậy làm vệ sinh răng miệng rồi ăn sáng, đi học. Học xong về được xem phim, trưa ăn cơm xong, chiều tiếp tục đi học. Các cô còn dạy thêm tại chùa, rất thoải mái. Con rất cảm ơn các cô đã nuôi con và dạy con”.

Các em vào ở mái ấm được sinh hoạt, học tập bình thường như các trẻ em khác ngoài xã hội

Để duy trì hoạt động mái ấm tình thương có đến 83 trẻ em ở nhiều độ tuổi, trước hết phải kể đến sự chịu thương, chịu khó của các nhân viên bảo mẫu, nhân viên cấp dưỡng - những người đã cận kề với các em hằng ngày.

Cô Võ Thị Cam, nhân viên bảo mẫu phụ trách nhóm trẻ sơ sinh tại đây, chia sẻ: “Tôi làm ở đây được 14 năm. Trông giữ các bé nhỏ thì vất vả hơn chăm các em lớn tuổi hơn. Khi bệnh đau, lúc đêm hôm quấy khóc, dù vất vả nhưng lâu dần cũng quen. Mình coi các con như con nên mọi khó khăn đều qua hết".

Còn anh Võ Minh Tâm là một trong hai tài xế xe 16 chỗ có nhiệm vụ đưa đón các em ở mái ấm Phật Minh đi học mỗi ngày, cũng phấn khởi tâm sự: “Tôi thấy rất vui khi được phụ một phần công sức nhỏ cho mái ấm để nuôi dạy cho các bé. Các em đã bất hạnh rồi, tôi mong sau này các em có cuộc sống đầy đủ, trước tiên là lo được cho bản thân và sống có ích cho xã hội”.

Bữa cơm của các em tại mái ấm chùa Phật Minh

Hoạt động tiếp nhận, nuôi dạy các trẻ có hoàn cảnh bất hạnh từ khi ra đời là việc làm đầy tính nhân văn, nhân ái nên đã lay động trái tim nhiều người. Do đó, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, phật tử xa gần đã ủng hộ ngày công, vật chất để chùa Phật Minh nuôi dạy các em. Các đoàn từ thiện xa gần cũng thường xuyên đến tặng quà cho các em. Các đoàn bác sĩ trong và ngoài tỉnh cũng đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại mái ấm tình thương.

Em Võ Nhật Danh, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, có nhà ở xã Giao Long, mỗi khi về quê đều dành thời gian đến mái ấm chùa Phật Minh để phụ nhà bếp chăm lo bữa ăn cho các em: “Các em nhỏ rất dễ thương, nhìn cac em em rất thương, hoàn cảnh các em khó khăn, nên giúp được gì em đều giúp, mong sau này các em được an vui, bình yên trong cuộc sống và nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân".

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan là cựu giáo viên, dù tuổi đã 70 nhưng ngày nào cũng có mặt tại mái ấm để chăm lo việc học tập cho các em, chia sẻ: “Tôi đến đây làm công quả vì thấy mấy cháu nhỏ thương quá như đứa cháu của mình. Tụi nhỏ ở đây rất mến, gọi là bá ngoại Sáu. Mình nguyện làm ở đây đến khi nào hết sức khỏe thôi. Ngày nào không đến đây cảm thấy buồn, không có ngày nào tôi không lại hết, không sớm thì tối, nhiều khi chiều không về mà ở lại đây ngủ luôn”.

Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho các em tại mái ấm

Các em trước khi đến với mái ấm tình thương chùa Phật Minh có hoàn cảnh, nỗi bất hạnh khác nhau nhưng khi đến đây đều nhận được sự cảm thông, chia sẻ, quan tâm của sư trụ trì chùa, các thành viên trong mái ấm và các phật tử, nhà hảo tâm. Tình thương ấy xuất phát từ trái tim con người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Huỳnh Ngọc Quang, người dân xã Giao Long, chia sẻ: “Việc làm của chùa Phật Minh giúp đỡ trẻ mồ côi rất tốt, người dân rất cảm phục, cần nhân rộng việc làm này, chăm lo nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị bỏ rơi ngoài đường. Nhà nước cũng cần quan tâm hơn vấn đề xã hội này”.

Hiện nay, nguồn kinh phí duy trì hoạt động của mái ấm Chùa Phật Minh chủ yếu đến từ việc làm thực phẩm chay, nấu các món ăn chay phục vụ đám tiệc cùng sự sẻ chia của các nhà hảo tâm gần xa. Thế nhưng, với 83 trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dạy tại đây, chi phí cho ăn uống, học tập và sinh hoạt mỗi ngày càng lớn, trong khi nguồn lực của mái ấm vẫn còn nhiều khó khăn. Để mái ấm chùa Phật Minh tiếp tục là nơi chở che, nuôi dưỡng những phận đời kém may mắn, rất cần thêm sự chung tay hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện, để mái ấm chùa Phật Minh luôn là “ngôi nhà chung” đem lại niềm vui, nụ cười trẻ thơ và tiếp thêm hy vọng cho các em trên hành trình vững bước vào đời.