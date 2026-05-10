Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Ngôi trường khang trang thành nơi "nuôi cỏ"

Theo phản ánh của người dân sống trên đường ĐT.747B, phường Tân Khánh, TP.HCM, từ khi trường THPT Thái Hòa khánh thành cơ sở mới vào tháng 7/2022, cơ sở cũ cách đó khoảng 1km đã bị bỏ trống hoàn toàn.

Trường THPT Thái Hòa bị bỏ hoang 4 năm nay

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngôi trường với 3 dãy nhà cao tầng nằm giữa khu dân cư sầm uất đang dần rơi vào tình trạng hoang phế. Cửa chính luôn khóa chặt, bên trong sân trường cỏ dại mọc um tùm.

Nhiều hạng mục hạ tầng như cầu thang, tường nhà bắt đầu hư hại; hệ thống phòng cháy chữa cháy rỉ sét...Đáng tiếc hơn, nhiều trang thiết bị học tập vẫn còn giá trị sử dụng nhưng do thiếu sự bảo trì nên đang dần trở thành phế liệu.

Phía sân trước của trường

Ông Nguyễn Công Thanh, một người dân thường xuyên đi ngang khu vực này chia sẻ: "Theo tôi thấy, một trường học có đầy đủ phòng chức năng, lớp học mà bị bỏ hoang thì thật sự là tiếc. Nếu để càng lâu, trường càng xuống cấp mà lúc đó cải tạo, sửa chữa lại thì càng tốn ngân sách nhà nước".

Bên trong trường cỏ mọc, cơ sở vật chất hư hỏng

Bà Đinh Thị Liên, một tiểu thương bán trái cây gần trường, ngậm ngùi nói, trước đây trường hoạt động nhộn nhịp, học sinh đông đúc, phố xá vui tươi. Giờ trường bỏ hoang, không khí u ám hẳn: “Bây giờ địa phương đã lên thành phố rồi, tôi mong khu đất này được quy hoạch làm công viên, trồng thêm cây xanh hoặc xây một ngôi trường nhỏ để phục vụ các cháu. Hiện nay trường lớp vẫn còn thiếu nhiều, mà cơ sở này cứ đóng cửa để không thì chắc chắn bên trong sẽ hư hỏng, cũng giống như căn nhà mình không ở lâu ngày là xuống cấp ngay".

Chờ ngày hồi sinh

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Khánh cho biết đơn vị đang rà soát và lên kế hoạch tu bổ cơ sở vật chất để sớm đưa ngôi trường vào tái sử dụng.

Tường nhà bong tróc

Trước đây, cơ sở này thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Sau khi trường THPT Thái Hòa chuyển sang cơ sở mới, công trình được bàn giao về cho UBND TP. Tân Uyên. Tuy nhiên, việc bố trí khai thác bị gián đoạn do trùng với thời điểm triển khai các thủ tục bãi bỏ cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính để thành lập phường Tân Khánh và sáp nhập vào TP.HCM.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản chính thức giao lại cơ sở này cho địa phương quản lý, yêu cầu sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Bên trong một lớp học (ảnh: ĐT)

Ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh, cho biết địa phương đang triển khai các bước dọn dẹp và lên phương án tu bổ. Dự kiến, cơ sở này sẽ được giao lại cho trường THCS Thái Hòa tiếp quản để mở thêm các lớp học, nhằm giải quyết bài toán thiếu phòng học trong năm học tới.

Về tiến độ thực hiện, ông Phương giải thích thêm: "Chúng tôi đang giao cho phòng Kinh tế nghiên cứu phương án sửa chữa xong mới giao cho trường, bởi giao thì trường không có chức năng sửa chữa. Đáng lẽ việc này đã làm sớm, nhưng vướng Nghị định 105 quy định về sử dụng vốn chi thường xuyên để sửa chữa công trình. Hiện thành phố đang dự thảo phân cấp về cho phường để chủ động sử dụng nguồn vốn này nhằm đẩy nhanh tiến độ".

Người dân mong muốn ngôi trường này sớm được tái sử dụng

Việc tái khởi động cơ sở cũ của trường THPT Thái Hòa không chỉ là câu chuyện tận dụng một dãy nhà, mà còn góp phần giảm tình trạng quá tải của một số trường học gần đó, tránh lãng phí.