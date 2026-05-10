Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Chủ Nhật, 09:05, 10/05/2026
VOV.VN - Trong khi nhiều trường học đang thiếu phòng học thì cơ sở cũ của trường THPT Thái Hòa, phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lại bỏ hoang. Người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối, mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tái sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực công.

Ngôi trường khang trang thành nơi "nuôi cỏ"

Theo phản ánh của người dân sống trên đường ĐT.747B, phường Tân Khánh, TP.HCM, từ khi trường THPT Thái Hòa khánh thành cơ sở mới vào tháng 7/2022, cơ sở cũ cách đó khoảng 1km đã bị bỏ trống hoàn toàn.

Trường THPT Thái Hòa bị bỏ hoang 4 năm nay 

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngôi trường với 3 dãy nhà cao tầng nằm giữa khu dân cư sầm uất đang dần rơi vào tình trạng hoang phế. Cửa chính luôn khóa chặt, bên trong sân trường cỏ dại mọc um tùm.

Nhiều hạng mục hạ tầng như cầu thang, tường nhà bắt đầu hư hại; hệ thống phòng cháy chữa cháy rỉ sét...Đáng tiếc hơn, nhiều trang thiết bị học tập vẫn còn giá trị sử dụng nhưng do thiếu sự bảo trì nên đang dần trở thành phế liệu.

Phía sân trước của trường

Ông Nguyễn Công Thanh, một người dân thường xuyên đi ngang khu vực này chia sẻ: "Theo tôi thấy, một trường học có đầy đủ phòng chức năng, lớp học mà bị bỏ hoang thì thật sự là tiếc. Nếu để càng lâu, trường càng xuống cấp mà lúc đó cải tạo, sửa chữa lại thì càng tốn ngân sách nhà nước".

Bên trong trường cỏ mọc, cơ sở vật chất hư hỏng

Bà Đinh Thị Liên, một tiểu thương bán trái cây gần trường, ngậm ngùi nói, trước đây trường hoạt động nhộn nhịp, học sinh đông đúc, phố xá vui tươi. Giờ trường bỏ hoang, không khí u ám hẳn: “Bây giờ địa phương đã lên thành phố rồi, tôi mong khu đất này được quy hoạch làm công viên, trồng thêm cây xanh hoặc xây một ngôi trường nhỏ để phục vụ các cháu. Hiện nay trường lớp vẫn còn thiếu nhiều, mà cơ sở này cứ đóng cửa để không thì chắc chắn bên trong sẽ hư hỏng, cũng giống như căn nhà mình không ở lâu ngày là xuống cấp ngay".

Chờ ngày hồi sinh

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Khánh cho biết đơn vị đang rà soát và lên kế hoạch tu bổ cơ sở vật chất để sớm đưa ngôi trường vào tái sử dụng.

Tường nhà bong tróc 

Trước đây, cơ sở này thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Sau khi trường THPT Thái Hòa chuyển sang cơ sở mới, công trình được bàn giao về cho UBND TP. Tân Uyên. Tuy nhiên, việc bố trí khai thác bị gián đoạn do trùng với thời điểm triển khai các thủ tục bãi bỏ cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính để thành lập phường Tân Khánh và sáp nhập vào TP.HCM. 

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản chính thức giao lại cơ sở này cho địa phương quản lý, yêu cầu sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Bên trong một lớp học (ảnh: ĐT)

Ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh, cho biết địa phương đang triển khai các bước dọn dẹp và lên phương án tu bổ. Dự kiến, cơ sở này sẽ được giao lại cho trường THCS Thái Hòa tiếp quản để mở thêm các lớp học, nhằm giải quyết bài toán thiếu phòng học trong năm học tới.

Về tiến độ thực hiện, ông Phương giải thích thêm: "Chúng tôi đang giao cho phòng Kinh tế nghiên cứu phương án sửa chữa xong mới giao cho trường, bởi giao thì trường không có chức năng sửa chữa. Đáng lẽ việc này đã làm sớm, nhưng vướng Nghị định 105 quy định về sử dụng vốn chi thường xuyên để sửa chữa công trình. Hiện thành phố đang dự thảo phân cấp về cho phường để chủ động sử dụng nguồn vốn này nhằm đẩy nhanh tiến độ".

Người dân mong muốn ngôi trường này sớm được tái sử dụng 

Việc tái khởi động cơ sở cũ của trường THPT Thái Hòa không chỉ là câu chuyện tận dụng một dãy nhà, mà còn góp phần giảm tình trạng quá tải của một số trường học gần đó, tránh lãng phí.

Cô trò "toát mồ hôi" trong lớp học bằng tôn tại TP.HCM

VOV.VN - Gần 700 học sinh trường Tiểu học Đông An, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đang phải học trong những phòng học xuống cấp. Nghiêm trọng nhất là 4 lớp học được quây bằng tôn nóng như "lò nung", ồn ào khi mưa. Sau nhiều năm, lời hứa về một ngôi trường mới khang trang vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Lãnh đạo địa phương nói gì về việc cô trò "toát mồ hôi" trong lớp học bằng tôn
VOV.VN - Theo lãnh đạo phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã đi khảo sát và đang kiến nghị ngành chức năng phân bổ ngân sách để xây dựng Trường tiểu học Đông An mới.

VOV.VN - Theo lãnh đạo phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã đi khảo sát và đang kiến nghị ngành chức năng phân bổ ngân sách để xây dựng Trường tiểu học Đông An mới.

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

Cận cảnh những lô đất "khủng" của HUD bỏ hoang bị Hà Nội thu hồi để xây trường học

VOV.VN - Nhiều lô đất "khủng" bỏ hoang của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD bị TP. Hà Nội thu hồi nhằm mục đích xây dựng trường học

