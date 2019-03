Người dân còn xem thường việc đội mũ bảo hiểm

Thực hiện kế hoạch số 27 của Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT PC08 – Công an TP Hà Nội) về việc xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hay cài quai không đúng quy định, qua gần 1 tháng mở đợt cao điểm, lực lượng CSGT Hà Nội đã dừng xe xử lý rất nhiều phương tiện và đều nhận được những câu trả lời rất phổ biến là quên không đội mũ do đi đoạn đường ngắn… đặc biệt có nhiều trường hợp cho rằng ở quê không có thói quen đội mũ bảo hiểm khi ra đường.

Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) phối hợp với lực lượng CSCĐ xử lý vi phạm tại đường Nguyễn Chí Thanh.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) chia sẻ, rất nhiều trường hợp khi bị xử lý vi phạm thì đều trả lời là quên do đi đoạn đường ngắn hoặc đáng nghi ngại hơn là việc họ ở quê không có thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ra đường.

“Rất nhiều trường hợp ở các tỉnh hoặc nói gần hơn là ở các huyện ngoại thành ở Hà Nội như Sóc Sơn, Hà Tây cũ đều không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi ra ngoài đường. Nếu vào làng ở các địa bàn này chuyện không đội mũ bảo hiểm là hết sức bình thường, việc đội mũ là số ít. Những người dân này rất chủ quan và coi thường tính mạng của chính mình và quy định hiện hành. Nguyên nhân có thể do mức xử phạt chưa nghiêm, công tác tuyên truyền còn chưa thực sự hiệu quả”, Trung tá Lê Tú cho biết.

Rất nhiều trường hợp đi xe máy điện, đạp điện không đội mũ bảo hiện bị Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) phối hợp xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, tại một số nút giao thông trung tâm Hà Nội như Tràng Tiền - Hàng Bài và dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, các Tổ xử lý theo kế hoạch số 27 của Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tương tự, tại tuyến đường lớn như đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng… các Tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT - CA TP Hà Nội) cũng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp không đội mũ bảo hiểm hay đội theo kiểu đối phó bằng cách không cài quai.

Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) xử lý nhiều trường hợp tại hồ Hoàn Kiếm.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Anh Hà Văn Minh (29 tuổi, người vi phạm trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết: “Tôi đi ăn cơm ở khoảng cách gần nên quên không đội mũ bảo hiểm. Bình thường ở quê chúng tôi gần như quanh năm không đội mũ bảo hiểm bao giờ, quen thế nên khi mới xuống Hà Nội hay bị quên không cầm mũ theo xe ra đường. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau để ý hơn khi đi ra ngoài”.

Còn anh Nguyễn Công Minh (25 tuổi ở Yên Bái) chia sẻ: “Em mới đi trên quê nhà em xuống đây làm nên chưa quen đội mũ chứ bình thường trên nhà em chẳng bao giờ em phải đội mũ bảo hiểm cả”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội), việc xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ không cài quai đúng quy định đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, máy điện nằm trong Kế hoạch số 27 của Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội.

Vì nối tiếp từ Kế hoạch 234 của Phòng CSGT Thành phố và có thời gian xử lý, tuyên truyền khá dài nên lượng người vi phạm giảm rõ rệt, ý thức người điều khiển phương tiện chấp hành quy định có chiều hướng tăng.

“Tuy nhiên vẫn còn những người không chấp hành đội mũ bảo hiểm do nhiều lý do như mới ở quê ra nên quen với nếp tham gia giao thông ở đó,…đặc biệt có số ít những trường hợp cố tình không chấp hành thì chúng tôi xử lý thật nghiêm nhằm hạn chế những trường hợp này. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ duy trì kế hoạch này thường xuyên với mục tiêu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân nói./.

Nguyễn Ngân/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1