Người dân Hà Nội đồng thuận bàn giao mặt bằng đoạn VĐ1 - La Thành để xây bãi đỗ xe
Chủ Nhật, 06:10, 06/09/2026
VOV.VN - Những ngày này tại phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) nhiều hộ dân đang khẩn trương di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, vườn hoa giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành. Sự đồng thuận của người dân cùng sự hỗ trợ sát sao của chính quyền giúp công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi.
VOV.VN - Chiều 29/8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng người và phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn ứ. Trên Vành đai 3 trên cao, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, cho phương tiện tạm thời lưu thông vào làn dừng xe khẩn cấp nhằm giảm áp lực giao thông.
VOV.VN - Chiều 29/8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng người và phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn ứ. Trên Vành đai 3 trên cao, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, cho phương tiện tạm thời lưu thông vào làn dừng xe khẩn cấp nhằm giảm áp lực giao thông.