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Người dân Hà Nội đồng thuận bàn giao mặt bằng đoạn VĐ1 - La Thành để xây bãi đỗ xe

Chủ Nhật, 06:10, 06/09/2026
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VOV.VN - Những ngày này tại phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) nhiều hộ dân đang khẩn trương di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, vườn hoa giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành. Sự đồng thuận của người dân cùng sự hỗ trợ sát sao của chính quyền giúp công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi.

Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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