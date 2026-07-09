Người đàn ông kể phút dắt vợ và 4 con tháo chạy khỏi căn nhà bị lũ đánh sập

Tóm tắt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 7/7 đến sáng 8/7 đã gây ra lũ quét tại xã Khổng Lào (tỉnh Lai Châu). Dòng suối Nậm Lụm dâng cao đã "nuốt chửng" hoàn toàn một căn nhà hai tầng kiên cố. 6 người trong gia đình kịp thời phát hiện và tháo chạy trong đêm tối.

