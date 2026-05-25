  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Người dân phá kính cứu bé gái mắc kẹt trong xe ô tô bị khóa

Thứ Hai, 12:40, 25/05/2026
VOV.VN - Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc nhiều người khẩn trương phá cửa kính ô tô để cứu một bé gái được cho là bị bỏ quên bên trong xe.

Theo nội dung video, nhiều người lớn nói giọng ở khu vực miền Trung đang khẩn trương dùng búa đập, đục cửa kính để đưa một em bé ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, cánh cửa được mở và bé gái may mắn được đưa ra khỏi xe kịp thời.

Nhiều người phá cửa kính cứu bé gái được cho là bị bỏ quên trong xe ô tô

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người không giấu được cảm giác ám ảnh khi nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu em nhỏ không được phát hiện sớm.

Tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân vì sao bé gái bị kẹt lại trong xe, do bị bỏ quên trong xe hay do lái xe ra ngoài để quên chìa khóa trong xe mà bé gái vô tình bấm khóa nên buộc phải đập kính để mở.

Sự việc đang tiếp tục được làm sáng tỏ.

 

Trước đó, đã từng xảy ra nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến trẻ em, học sinh bị bỏ quên trên ô tô dẫn đến tử vong do sốc nhiệt, thiếu oxy. Các chuyên gia cảnh báo khoang xe đóng kín dưới trời nắng có thể trở thành “cái bẫy tử thần”, khiến thân nhiệt trẻ tăng nhanh và nguy cơ nguy kịch chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều phụ huynh được khuyến cáo cần tạo thói quen kiểm tra ghế sau trước khi rời xe, không để trẻ ở một mình trong ô tô dù chỉ vài phút và sử dụng các thiết bị cảnh báo hoặc nhắc nhở để tránh những sự cố đáng tiếc.

Văn Ngân/VOV.VN
Quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong: Bài học cũ, nỗi đau mới
Các khuyến cáo về vụ việc quên trẻ trên xe đưa đón liên tục được nhắc đến, các quy định đã được đưa ra, nhưng vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc?

Quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong: Bài học cũ, nỗi đau mới

VOV.VN - Mới đây, tại tỉnh Thái Bình tiếp tục xảy ra vụ việc quên trẻ trên xe đưa đón, dẫn đến tử vong, gây bàng hoàng cho dư luận. Vì sao các khuyến cáo liên tục được nhắc đến, các quy định đã được đưa ra, nhưng vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc? Cần làm gì để ngăn chặn tình trạng này?

Trẻ bị bỏ quên trên xe: Hình phạt nào với hành vi vô ý làm chết người?
VOV.VN - Quyền sống là một trong những quyền cơ bản và thiêng liêng của con người. Hành vi vô ý nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như chết người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bé trai bị bỏ quên trên xe: Bắt giữ nhân viên đảm nhận việc đưa đón trẻ
VOV.VN - Sau sự việc trẻ bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã bắt giữ nữ nhân viên đảm nhận việc đưa, đón học sinh.

Trẻ bị bỏ quên trên xe: Dứt khoát phải rà soát quy trình để tránh tắc trách
VOV.VN - Sáng 30/5, trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường là do tắc trách của người lớn.

Hiện trường vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô ở Thái Bình
VOV.VN - Tại Trường mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) đã xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến một trẻ tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón của nhà trường.

