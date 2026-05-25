Người dân phá kính cứu bé gái mắc kẹt trong xe ô tô bị khóa

Theo nội dung video, nhiều người lớn nói giọng ở khu vực miền Trung đang khẩn trương dùng búa đập, đục cửa kính để đưa một em bé ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, cánh cửa được mở và bé gái may mắn được đưa ra khỏi xe kịp thời.

Nhiều người phá cửa kính cứu bé gái được cho là bị bỏ quên trong xe ô tô

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người không giấu được cảm giác ám ảnh khi nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu em nhỏ không được phát hiện sớm.

Tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân vì sao bé gái bị kẹt lại trong xe, do bị bỏ quên trong xe hay do lái xe ra ngoài để quên chìa khóa trong xe mà bé gái vô tình bấm khóa nên buộc phải đập kính để mở.

Sự việc đang tiếp tục được làm sáng tỏ.

Trước đó, đã từng xảy ra nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến trẻ em, học sinh bị bỏ quên trên ô tô dẫn đến tử vong do sốc nhiệt, thiếu oxy. Các chuyên gia cảnh báo khoang xe đóng kín dưới trời nắng có thể trở thành “cái bẫy tử thần”, khiến thân nhiệt trẻ tăng nhanh và nguy cơ nguy kịch chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều phụ huynh được khuyến cáo cần tạo thói quen kiểm tra ghế sau trước khi rời xe, không để trẻ ở một mình trong ô tô dù chỉ vài phút và sử dụng các thiết bị cảnh báo hoặc nhắc nhở để tránh những sự cố đáng tiếc.