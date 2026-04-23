  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Người dân tự giác giao nộp cá thể tê tê quý hiếm ở Thanh Hóa

Thứ Năm, 11:10, 23/04/2026
VOV.VN - Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng thời gian qua, nhận thức của người dân xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa) về bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở.

Cụ thể, ngày 20/4, anh Lò Văn Thành (SN 1984), trú tại thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong, sau khi phát hiện một cá thể tê tê nặng khoảng 2kg xuất hiện trong vườn nhà đã chủ động mang đến Công an xã để giao nộp.

Công an xã Thanh Phong và Hạt Kiểm lâm Như Xuân tiếp nhận cá thể tê tê do anh Lò Văn Thành giao nộp. (Ảnh: CA Thanh Hóa)

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ là nhóm nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán vì mục đích thương mại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh Phong đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành bàn giao cá thể tê tê để chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật.

Hành động tự giác của anh Lò Văn Thành được đánh giá là việc làm ý nghĩa, góp phần bảo vệ động vật hoang dã, giữ gìn cân bằng sinh thái và lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.

Qua sự việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, không tự ý bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; cần chủ động thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng gần nhất như Công an xã hoặc Kiểm lâm để xử lý theo quy định. Chung tay bảo vệ động vật hoang dã cũng chính là bảo vệ môi trường sống và tương lai bền vững.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: bảo vệ động vật tê tê quý hiếm giao nộp động vật đa dạng sinh học ý thức cộng đồng công an cơ sở bảo tồn thiên nhiên lan tỏa hành động đẹp môi trường bền vững
Tin liên quan

Người dân ở Quảng Ngãi giao nộp 2 cá thể tê tê
VOV.VN - Một người dân ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 2 cá thể tê tê trong vườn nhà và đã giao nộp cho Công an địa phương.

Người dân giao nộp cá thể tê tê cho kiểm lâm
VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê JAVA do người dân giao nộp.

Người dân giao nộp 2 cá thể tê tê Java quý hiếm
VOV.VN - Phát hiện 2 cá thể tê tê Java quý hiếm, một người dân ở TP Cà Mau đã tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.

