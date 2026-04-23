Người dân tự giác giao nộp cá thể tê tê quý hiếm ở Thanh Hóa

Cụ thể, ngày 20/4, anh Lò Văn Thành (SN 1984), trú tại thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong, sau khi phát hiện một cá thể tê tê nặng khoảng 2kg xuất hiện trong vườn nhà đã chủ động mang đến Công an xã để giao nộp.

Công an xã Thanh Phong và Hạt Kiểm lâm Như Xuân tiếp nhận cá thể tê tê do anh Lò Văn Thành giao nộp. (Ảnh: CA Thanh Hóa)

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ là nhóm nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán vì mục đích thương mại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh Phong đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành bàn giao cá thể tê tê để chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật.

Hành động tự giác của anh Lò Văn Thành được đánh giá là việc làm ý nghĩa, góp phần bảo vệ động vật hoang dã, giữ gìn cân bằng sinh thái và lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.

Qua sự việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, không tự ý bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; cần chủ động thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng gần nhất như Công an xã hoặc Kiểm lâm để xử lý theo quy định. Chung tay bảo vệ động vật hoang dã cũng chính là bảo vệ môi trường sống và tương lai bền vững.