Người dân và doanh nghiệp Đồng Tháp trước lộ trình sử dụng xăng E10

Câu chuyện chuyển đổi sử dụng xăng E10 thay thế cho xăng truyền thống (xăng khoáng A95) đang là vấn đề thời sự từ vùng thành thị đến vùng nông thôn của tỉnh Đồng Tháp và bước đầu nhiều ý kiến băn khoăn, trái chiều.

Anh Phạm Nguyên Khang, người dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, là chủ của nhiều phương tiện chạy nhiên liệu xăng, cho biết hưởng ứng chủ trương của Nhà nước nên đã sử dụng xăng E10. Anh cho rằng mọi người nên yên tâm thực hiện chủ trương này: “Mấy ngày qua, xe tôi, xe đời cũ có, đời mới có, sử dụng xăng E10 của công ty Petrolimex thấy chạy vẫn bình thường, vẫn ổn định. Mấy chiếc xe 67, xe Dream đi đổ xăng vẫn chạy bình thường, không bị trục trặc gì hết. Tôi thấy chủ trương này hợp lý lắm, vì xăng E10 có sử dụng cồn ethanol mà cồn này được sản xuất từ nông nghiệp, nên tôi thấy cần nhân rộng và đưa vào sử dụng loại xăng E10 này”.

Còn chị Trần Thị N., người dân phường Mỹ Phong thì tâm tư: "Sáng hôm qua tôi có đổ xăng E10 cho xe máy của mình để đi làm nhưng không biết sao bị tắt máy 1 lần và đến chiều khởi động lại mới nổ máy được. Phương tiện của mình đã cũ nên có thể chưa thích ứng với loai xăng này nên tôi sẽ đưa xe đi bảo trì, kiểm tra để có có thể sử dụng xăng sinh học ủng hộ chủ trương của nhà nước".

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tranh thủ bán hàng tồn kho để tiếp nhận xăng E10 bán cho khách hàng

Theo các tài xế, không ít phương tiện cả ô tô và mô tô trên địa bàn khi sử dụng xăng E10 có biểu hiện như "bị sốc", sức ì của phương biểu hiện rõ, nhất là đối với xe đời cũ. Theo ông Huỳnh Văn Út, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các động cơ khác tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, các phương tiện bị sự cố khi sử dụng xăng E10 đa số là xe đời cũ, chưa được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Tùy theo sự cố mà có thể khắc phục được để thích nghi khi sử dụng xăng E10.

"Có một số xe đời cũ bị ảnh hưởng nhưng chưa nhiều lắm. Nguyên nhân là do bị đọng ethanol, có một số chi tiết không tương thức làm lọt khí vô làm cồn hiện ra. Cái đó cũng nhiều lý do có những cái rất khó khắc phục, thí dụ như hệ thống cung cấp nhiên liệu mà khi bị hở làm lọt khí thì quá trình tích tụ ethanol nhiều, gây ra gỉ sét. Còn khi lọt khí qua hệ thống nhiên liệu thì tìm cách làm kín lại, hoặc là giản nở do ethanol thì mình thay đổi thổi, còn những cái khác nữa có nhiều lý do lắm" - ông Huỳnh Văn Út chia sẻ.

Việc sử dụng xăng sinh học E10 sẽ góp phần giảm khí thải, bảo vệ môi trường và đa dạng nguồn năng lượng. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, một số phương tiện, nhất là xe đời cũ hoặc ít được bảo dưỡng, vẫn có thể gặp những trục trặc kỹ thuật ban đầu cần được kiểm tra, khắc phục để thích nghi với loại nhiên liệu mới. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp và người dân tại tỉnh Đồng Tháp vẫn cho biết sẵn sàng từng bước chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Ông Nguyễn Hồng Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Minh Phát tại xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ: “Xe tôi chạy hai động cơ, vừa xăng vừa điện. Khi đi xa, tôi bật chế độ chạy xăng sạc qua điện. Khi điện sạc đầy thì chạy bằng điện để tiết kiệm. Việc sử dụng xăng E10 sắp tới theo chủ trương của Nhà nước thì xe tôi cũng đủ tiêu chuẩn sử dụng xăng E10. Các quy định của Bộ Công Thương tôi chấp nhận để tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải ra môi trường bên ngoài. Bản thân tôi là doanh nghiệp, sẵn sàng ủng hộ theo chủ trương của nhà nước”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, đối với một số dòng xe quá cũ hoặc ít được bảo dưỡng, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân cần kiểm tra định kỳ hệ thống động cơ và sử dụng nhiên liệu đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Cùng với xăng E10, xăng E5, RON92 vẫn tiếp tục được duy trì phân phối trong giai đoạn tới nhằm phục vụ các dòng phương tiện cũ chưa thực sự phù hợp với xăng E10. Bộ Công Thương dự kiến duy trì xăng E5 đến năm 2030 để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra từng bước, tránh gây xáo trộn cho người tiêu dùng.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều chủ động nguồn hàng để ngày 1-6 chuyển sang bán xăng sinh học thay thể xăng E 95. Ông Lê Vĩnh Long, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Thiên Hộ (tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), cho biết doanh nghiệp đang quản lý gần 40 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Hiện nay, các cửa hàng đang bán hết lượng hàng tồn kho để chuyển sang bán xăng E10 theo quy định của Bộ Công Thương.

Ông Long nói: “Chủ trương này rất tốt, đâu có gì khó. Bắt đầu từ ngày 1/6 thì mình chuyển đổi hết. Hiện nay, mình nhận hàng của công ty Petrolimex đã phối trộn sẵn rồi, mình nhận hàng về bán thôi, chiết khấu đều như nhau. Mình đang bán hết hàng tồn kho rồi chuyển thôi”.

Petrolimex Đồng Tháp là đơn vị đi đầu trong việc chuyển đổi phục vụ khách hàng bằng xăng E10. Đến nay, với hệ thống phân phối hơn 200 điểm bán xăng dầu được phủ rộng khắp trên địa bàn tỉnh, sản phẩm xăng sinh học E10 đã được bán tại hầu hết các cửa hàng trực thuộc Petrolimex Đồng Tháp, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu của người dân và doanh nghiệp. Với lợi thế là doanh nghiệp có hệ thống kho bể với sức chứa lớn trên 15 triệu lít cùng mạng lưới phân phối rộng khắp, Petrolimex Đồng Tháp được xem là đơn vị chủ lực trong việc bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định cho thị trường.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp là địa phương có hệ thống doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn ở vùng ĐBSCL; trong đó có nhiều doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu cùng hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ và nhiều kho chứa quy mô lớn.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; bảo đảm chất lượng nguồn cung và việc thực hiện đúng lộ trình theo quy định của Chính phủ; xử lý nghiêm các trường hợp trì hoãn hoặc lập lờ giữa xăng sinh học phối trộn vào các loại xăng khác nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Những ngày này, thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cơ bản ổn định, nguồn cung xăng E10 được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Dù quá trình chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học vẫn còn những băn khoăn, nhất là đối với các dòng xe cũ, song nhiều người dân và doanh nghiệp cho biết sẵn sàng từng bước thích nghi, hướng tới mục tiêu sử dụng nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.