Người dân vùng ven ở TPHCM đồng lòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid-19, những ngày qua, các hộ kinh doanh không phải mặt hàng thiết yếu ở các xã như: Bình Mỹ, Hòa Phú, Trung An,… huyện Củ Chi đều đóng cửa, đường xá cũng vắng phương tiện và người qua lại hơn trước, chỉ có vài quán cơm, hàng ăn còn hoạt động nhưng đều yêu cầu người mua mang về.

Theo bà Trương Mỹ Lệ - kinh doanh hoa tại chợ Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, kể từ khi có dịch Covid-19, số lượng người dân đi chợ chỉ bằng 50% ngày thường.

Các hàng quán ven đường thuộc nhiều huyện vùng ven của TPHCM đã đóng cửa.

"Sáng nào cán bộ xã cũng nhắc nhở bà con đeo khẩu trang trước khi vào buôn bán trong chợ. Mọi người cũng hạn chế ra đường, khi nào cần việc mới ra, vì cuộc sống mưu sinh nên mình mới phải đi bán, nhưng bán xong là cũng về nhà luôn chứ cũng không dám đi đâu cả”- bà Lệ nói.

Chính quyền địa phương lập chốt để kiểm soát người ra vào chợ và tránh tụ tập đông người (cạnh siêu thị Tân Đoàn Việt, đường Tân Liêm, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Còn tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, các hàng quán như: quán cắt tóc, quán nhậu, quán nước... đa số đều đóng cửa để phòng dịch. Nhiều quán ăn đã thu dọn hết bàn ghế chuyển qua bán hàng mang về và không phục vụ khách tại quán. Có một số quán ăn vẫn phục vụ khách tại chỗ nhưng kê bàn cách xa khoảng 1,5m- 2m.

Anh Nguyễn Văn Chung, người dân xã Đa Phước chia sẻ: Mỗi ngày chính quyền địa phương đều phổ biến tuyên truyền qua loa trên xe di động và phát tờ rơi đến từng người về việc thực hiện Chỉ thị 16.

Một số quán ăn vẫn đón khách nhưng bàn ghế được giữ khoảng cách từ 2m trở lên.

“Người dân cũng hạn chế ra đường, để đảm bảo an toàn khi mua hàng, mình đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn là 2m và cứ làm theo 12 cách mà Nhà nước khuyến cáo là mọi việc được an toàn”- dnh Nguyễn Văn Chung cho biết.

Chính quyền địa phương tại vùng ven của TPHCM tuyên truyền công tác phòng dịch tại các điểm đông người.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tại các khu chợ dân sinh và các siêu thị, chính quyền xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đã lập hàng rào để hạn chế số lượng người dân ra vào, tránh tập trung đông người và nhắc nhở mọi người thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Anh Trần Văn Tấn, chủ quán cơm ở Ấp 1, xã Phong Phú cho hay, dù quán cơm doanh thu có giảm vì Covid-19 nhưng gia đình anh luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch.

Theo ông Phan Văn Chăng, ngụ tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid - 19.



"Do tình hình dịch bệnh và việc chỉ thị cách ly xã hội nên cũng ít người đi ra đường nên việc mua bán cũng gặp nhiều khó khăn và quán mình cũng không còn bán hàng cho khách ăn tại chỗ và chỉ bán mang đi để tránh dịch Covid- 19"- anh Trần Văn Tấn cho biết./.