https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nguoi_het_han_bang_lai_xe_duoi_30_ngay_khong_can_phai_thi_lai_ly_thuyet.m3u8

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Người hết hạn bằng lái xe dưới 30 ngày không cần phải thi lại lý thuyết