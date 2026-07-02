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VOV.VN - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 1/7, thay thế Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nguoi_het_han_bang_lai_xe_duoi_30_ngay_khong_can_phai_thi_lai_ly_thuyet.m3u8
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Từ khóa
Người hết hạn bằng lái xe dưới 30 ngày không cần phải thi lại lý thuyết
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2026-07/tiktok_nguoi_het_han_bang_lai_xe_duoi_30_ngay_khong_can_phai_thi_lai_ly_thuyet.m3u8
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