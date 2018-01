Người lạ đánh tài xế trốn vào trụ sở trạm thu phí BOT Sóc Trăng

Khoảng 8h45' ngày 8/1, các nhân viên thu phí tại BOT Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đồng loạt đóng cửa không bán vé qua trạm khi bị các tài xế hỏi lý do thu phí dù xe của họ không chạy qua tuyến tránh. Đồng thời, tất cả các thanh chắn cũng hạ xuống, "nhốt" các xe qua trạm ở cả 2 hướng. Trước tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, trạm quyết định xả cửa. Tuy nhiên, khoảng 30 phút, một người lạ mặt xuất hiện lao vào đánh tài xế khiến nhiều người bức xúc. "Tôi đang trả phí qua trạm thì một thanh niên mặc áo đỏ đến ghi biển số xe của tôi, sau đó tôi hỏi anh là ai thì người này nói phóng viên. Tôi yêu cầu xuất trình thẻ thì người này không xuất trình được, sau đó đánh vào mặt tôi. Khi tài xế khác đến hỏi chuyện cũng bị người này đánh. Tức giận chúng tôi định đánh lại thì người này bỏ trốn vào trụ sở trạm BOT Sóc Trăng", tài xế bị đánh cho biết. Theo đó, sau khi đánh tài xế, người lạ mặt tự tay mở cổng BOT Sóc Trăng và lẩn trốn trong đó. Tài xế yêu cầu bảo vệ trạm cho biết người này là ai thì không được phản hồi. Tài xế bị người lạ đánh nói: "Người đó đánh vào miệng tôi, khi anh Hải (tài xế khác - PV) qua can ngăn thì cũng bị đánh vào cổ". Hàng trăm người gồm tài xế, người qua đường và người dân gần khu vực đứng bao vây tại cổng trạm yêu cầu làm rõ việc tài xế bị kẻ lạ mặt đánh. Vụ việc khiến giao thông tại trạm tắc nghẽn nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Dù được xả trạm nhưng tài xế không chịu đi và yêu cầu phía trạm đưa người lạ mặt ra giải quyết. Cổng trạm BOT Sóc Trăng đang bị bao vây. Trong trụ sở trạm, lực lượng CSGT tỉnh có mặt nhưng chỉ ngồi nhìn ra và vẫn không lên tiếng dù phía ngoài cổng rất hỗn loạn. Bảo vệ trạm lo lắng trước tình hình căng thẳng ngoài cổng trạm. Hàng trăm người bao vây tại khu vực trạm. Các tài xế nhất quyết không chịu đi khỏi trạm khi chưa tìm được người lạ mặt. Tài xế đứng chờ người lạ mặt ra giải quyết. Giao thông ùn tắc kéo dài hơn 2km. CSGT và CSCĐ có mặt điều tiết giao thông và hướng dẫn một số xe ô tô đi vào làn xe máy để thoát khỏi ách tắc. 48274b30c80e2447fd0ee39051aaf4a8/5a55e16c/2018_01_08/574dKFCrzEo/botsoctrangnaoloan1515.mp4

