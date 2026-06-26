Người mua "hợp đồng kỳ nghỉ" có cơ hội lấy lại tiền?

Không phải mọi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đều có dấu hiệu vi phạm

Thời gian qua, các vụ việc liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ liên tục thu hút sự chú ý của dư luận khi nhiều doanh nghiệp bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi hàng loạt vụ án liên quan đến hoạt động "bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm nhất hiện nay là liệu số tiền đã bỏ ra, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, có thể được thu hồi hay không. Tuy nhiên, theo giới luật sư, cần phân biệt rõ giữa những doanh nghiệp đang bị điều tra với những giao dịch dân sự hợp pháp vẫn đang được thực hiện trên thị trường.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng liên quan

Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty Luật Hồng Bách cho rằng, đối với các doanh nghiệp chưa bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố hoặc xác định có hành vi lừa đảo, khách hàng vẫn có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các quy định của pháp luật dân sự.

Theo luật sư Bách, mỗi doanh nghiệp thiết kế sản phẩm và hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ theo những điều khoản khác nhau, vì vậy không thể đánh đồng tất cả các hợp đồng đều có dấu hiệu sai phạm.

“Nếu khách hàng cho rằng mình bị cung cấp thông tin sai lệch, bị lừa dối hoặc quyền lợi không được đảm bảo như cam kết thì trước hết có quyền yêu cầu doanh nghiệp thanh lý hợp đồng và hoàn trả số tiền đã đóng. Trường hợp doanh nghiệp không chấp nhận, khách hàng có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu và buộc hoàn trả tiền theo quy định của pháp luật”, luật sư Nguyễn Hồng Bách cho biết.

Khách hàng cần nhanh chóng cung cấp chứng cứ, quyền yêu cầu bồi thường thuộc về người bị hại

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định hoạt động bán sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và đã khởi tố vụ án hình sự, những người đã ký hợp đồng và nộp tiền có thể được xác định là bị hại trong vụ án.

Theo các chuyên gia pháp lý, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để khách hàng chủ động thu thập và lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến giao dịch. Các tài liệu cần thiết gồm hợp đồng ký kết, phiếu thu, hóa đơn, sao kê chuyển khoản, tài liệu quảng cáo, thư điện tử, tin nhắn trao đổi và các bằng chứng thể hiện quá trình giao dịch với doanh nghiệp.

Luật sư Trương Anh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI

Luật sư Trương Anh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI cho rằng, người dân cần nhanh chóng gửi đơn trình báo, cung cấp đầy đủ tài liệu và trình bày rõ quá trình ký kết hợp đồng, các cam kết của doanh nghiệp cũng như những thiệt hại thực tế đã phát sinh.

“Trường hợp vụ án đã được khởi tố thì người dân có thể yên tâm rằng quyền lợi của mình sẽ được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, việc cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ là điều kiện rất quan trọng để cơ quan chức năng xác định tư cách bị hại và bảo đảm quyền lợi trong quá trình giải quyết vụ án”, luật sư Đức nhấn mạnh.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, khi cơ quan điều tra xác định có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và khởi tố vụ án hình sự, những khách hàng đã tham gia giao dịch sẽ được xác định là người bị hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Với tư cách này, người bị hại có quyền tham gia tố tụng, cung cấp chứng cứ, đề nghị cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp bảo đảm thu hồi tài sản, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc thu hồi được bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, khả năng kê biên, phong tỏa tài sản, kết quả truy tìm dòng tiền cũng như tiến độ giải quyết vụ án.

Hơn 22.500 hợp đồng, số tiền liên quan trên 3.300 tỷ đồng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến nay Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hoạt động bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các vụ việc này được xác định liên quan tới khoảng 22.563 hợp đồng đã được ký kết với khách hàng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được cơ quan điều tra thống kê bước đầu lên tới hơn 3.312 tỷ đồng.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp

Quy mô lớn của các vụ án cho thấy mức độ ảnh hưởng rộng đối với người tiêu dùng trên cả nước. Nhiều khách hàng đã bỏ ra số tiền tích lũy trong nhiều năm với kỳ vọng sở hữu kỳ nghỉ dài hạn hoặc hưởng các quyền lợi du lịch hấp dẫn.

Các luật sư nhận định, cơ hội thu hồi tiền vẫn còn, đặc biệt trong những vụ án đã được khởi tố và đang được điều tra. Tuy nhiên, mức độ thu hồi thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, khả năng thu hồi tài sản của cơ quan chức năng và sự chủ động của chính các nạn nhân trong việc cung cấp chứng cứ, tham gia quá trình tố tụng.

Trong bối cảnh nhiều vụ án đang được mở rộng điều tra, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các chương trình sở hữu kỳ nghỉ, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, tìm hiểu năng lực pháp lý của doanh nghiệp và lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mình khi có tranh chấp phát sinh.