Người nông dân và chiếc máy cày không nghỉ giữa tâm lũ Mường Than

Tóm tắt

VOV.VN - Sau trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi đất đá và dòng nước dữ. Giữa khung cảnh ấy, suốt ba ngày đêm, tiếng động cơ của một chiếc máy cày vẫn không ngừng vang lên. Người cầm lái không phải là cán bộ cứu hộ mà là một nông dân địa phương, tự nguyện mang phương tiện của gia đình vào tâm lũ để mở đường, chở người, vận chuyển nhu yếu phẩm.

